Український оператор Микита Кузьменко отримав нагороду MTV Video Music Awards 2022 у номінації Найкраща операторська робота за кліп Гаррі Стайлса на пісню As It Was. Він працює в команді режисера Тані Муіньо.

Відеоробота також отримала нагороду в номінації Найкраще попвідео. Всього кліп As It Was був представлений у п’яти номінаціях, у кожній з яких боровся за перемогу – Відео року, Найкраща режисерська робота, Найкраще попвідео, Найкраща операторська робота та Найкраща хореографія.

Зараз дивляться

Таня Муіньо відреагувала на успіх Микити в Instagram-stories, лаконічно написавши – Найкращий оператор.

Відеокліп Гаррі Стайлса був представлений 1 квітня цього року. Наразі відео в YouTube переглянули понад 289 млн разів. У ньому також показуються малюнки української художниці Маші Реви.

Церемонія нагородження щорічної музичної премії від телеканалу MTV – Video Music Awards 2022 відбулася у неділю, 28 серпня.

Варто зазначити, що кліпи команди Тані Муіньо претендували на дев’ять номінацій на MTV VMA 2022. Крім кліпу Гаррі Стайлса, за перемогу боролися ролики Normani ft Cardi B – Wild Side, Post Malone ft. The Weeknd – One Right Now.