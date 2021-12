Прорив Go-A та феномен Муіньо: досягнення українського шоу-бізнесу у 2021 році

2021 року українські працівники креативних сфер показали, наскільки серйозно ми можемо заявлятися на світову арену. Хтось отримав міжнародне визнання завдяки стрімінгам, хтось уклав успішні контракти. А дехто привозить додому міжнародні нагороди.

Факти ICTV, підбиваючи підсумки, зібрали досягнення українського шоу-бізнесу за 2021 рік. Сподіваємося, ми нічого не забули.

Концерт на НСК Олімпійський на День Незалежності

2021 року Україна святкувала 30-річчя. З цього приводу в країні проводилося безліч заходів, а ось головною прикрасою став концерт на НСК Олімпійський – ДНК нації. Ще на момент підготовки режисерка-постановниця Катя Царик заробила чимало критики. Мовляв, грошей багато на нього виділили, деякі артисти відмовилися брати участь (причини були різні), а деякі образилися, що їх не покликали.

Відтак в результаті українці отримали масштабне шоу, яке не поступилося навіть Євробаченню. Якщо на ТБ це мало вигляд масштабного концерту, то на самому стадіоні по-справжньому відчувалася велич і міць нашої музики. Глядачі вибухали під свіжих Go-A, співали в унісон з Олександром Пономарьовим, плакали разом із Кузьмою Скрябіним.

Як все минуло, ми тоді розповідали докладно, можете прочитати за посиланням.

Відкривала концерт Софія Ротару, але її присутність декого збентежила – через те, що приїхала вона до нас одразу після виступу в РФ. Наталя Могилевська та Ірина Білик співали попурі зі своїх популярних треків, а оперна діва Людмила Монастирська виконала Мелодію на музику Мирослава Скорика. Сюрпризом стало виконання пісні Ой там та горі Наді Дорофєєвої у новій інтерпретації.

Багато треків звучали того вечора українською мовою. Однак був і трек російською, до якого ні у кого не виникло запитань. Білоруси співали російською про українців, які борються за свою незалежність. Все правильно, адже йдеться про композицію Воины света від Ляпіса Трубецького.

Цікаво, що по ТБ диктор оголошував артиста та пісні, які він співає. А ось на стадіоні конферансьє зовсім не було, але це не заважало присутнім з перших нот підспівувати артистам. Також слід згадати, що всі артисти співали наживо, і робили це вкрай професійно (хоча у другій половині концерту їм довелося виступати під зливою). Загалом після цього концерту можна дійти одного висновку – у нашій країні багато талановитих артистів та тонни унікальної музичної спадщини. Ні слова більше, можете ще раз подивитися та згадати, як це було.

Як увесь світ зашумів під Go-A

Гурт Go-A ще 2020 року мав би поїхати представляти Україну на Євробаченні з піснею Соловей. Проте через карантин конкурс скасували. До речі, колектив тоді отримав дозу приємностей від співвітчизників, мовляв, така музика не для Європи.

А щойно наші люди змирилися із Соловейком, організатори Євробачення 2021 року оголосили, що трек доведеться замінити.

Вдруге гурт Go-A отримав дозу хейту через трек Шум. Тоді в мережі тільки й писали, що на Україну чекає провал на Євробаченні 2021. Та сталося не так, як гадалося.

Пісня Шум просто підірвала Spotify, очоливши чарти майже десятки країн. Офіційно трек Шум – найпопулярніший україномовний трек на майданчику. У підсумку він посів перше місце в рейтингу світових трендів у Spotify.

Також Шум став першою україномовною піснею, що потрапила до глобального рейтингу Billboard.

Під кліпом колективу, до речі, більше коментарів англійською, а їхній виступ на конкурсі став одним із найпопулярніших (згідно з переглядами на офіційному YouTube Євробачення).

Поки в них не вірили на батьківщині, у них повірив увесь світ. Зрештою на Євробаченні колектив посів 5-те місце (2-ге місце за результатами голосування глядачів).

Музика із народом

Звичайно, артисти пишуть музику для нас, слухачів, але найчастіше вони зачіпають якісь особисті моменти або просто намагаються треком розважити публіку. Останніми роками спостерігається хороша тенденція – українські артисти все частіше звертають увагу на соціальні проблеми.

І тут йдеться не про політику, якщо хтось так подумав. Наприклад, гурт Океан Ельзи та хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona записали пісню до Дня захисту дітей. Трек створений на основі віршів рок-музиканта та письменника Сергія Жадана. Ці вірші він присвятив Дані Дідику, який загинув у 2015 році внаслідок теракту на Марші Єдності у Харкові.

Джамала та Tayanna випустили спільний сингл Моя земля, в якому оспівується краса рідного краю. Презентацію приурочили до Дня Незалежності.

Варто згадати і Вальс 86, присвячений роковинам трагедії на Чорнобильській АЕС. У записі пісні взяли участь багато артистів: Потап, Mozgi, Сергій Бабкін, Надя Дорофєєва, Тарас Тополь, Alina Pash, Юлія Саніна.

Чудовий сингл презентував хіп-хоп виконавець Ярмак, в якому закликав цінувати народних героїв за життя, а не шкодувати про них після смерті.

Made in UA. Український продакшн підкорює серця світових зірок

У нас не лише пишуть гарну музику, а й гарні кліпи знімають. Причому якість голлівудська, а цінник значно нижчий. Зокрема, в 2021 році впливове видання Rolling Stone опублікувало рейтинг найкрасивіших кліпів всіх часів. Так ось, на 20-й позиції ролик, знятий у Києві. Йдеться про DJ Shadow feat. Run the Jewels – Nobody Speak.

Британський гурт Bring Me The Horizon теж зняв свій останній кліп у Києві. У ролику грає українська акторка та звучить наша рідна мова.

Ед Ширан також зняв кліп у Києві, проте результат він поки що не показав. Хоча артист наголосив, що Україна йому дуже сподобалася.

2021 року на велику сцену повернувся популярний виконавець Stromae, який вирішив відродити кар’єру кліпом, знятим в Україні.

У плані зйомок кліпів 2021 рік став проривним для української режисерки Тані Муіньо. Дівчина зібрала всі можливі музичні нагороди у світі завдяки кліпу Lil Nas X на трек Montero. Таня отримала й номінацію на найпрестижнішу премію Grammy 2022, яка відбудеться 31 січня.

Також вона зняла кінематографічний кліп для Post Malone і The Weeknd на пісню One Right Now.

Талант не має бути благодійністю

Українські музиканти та загалом працівники креативних професій найчастіше заробляють завдяки гонорарам. Але карантин через коронавірус поставив руба питання оплати за контент. Річ у тім, що наші артисти не могли співати, виступати. На ТБ також грошима особливо не розживешся, а продаж їхньої музики – річ номінальна. Максимум, на що могли розраховувати наші артисти – стрімінг.

Для скептиків одразу зауважимо, що артист – це не одноосібна одиниця. Це – багато робочих місць (балет, звукорежисери, менеджери, PR тощо). Та зокрема податки. Тому продюсери з 2019 року особливо активно почали просувати реформу у сфері роялті (винагорода, яку отримує автор за використання його твору).

Результатом стало те, що народні депутати 15 грудня ухвалили законопроект №5572. Він допоможе регламентувати прозоріші виплати роялті, але як це працюватиме, ми ще подивимося. Чому це важливо? Наприклад, якщо ресторан вирішив фоном включати музику українських артистів, то він має виплатити якусь суму артисту. Це стосується і ТВ, і фестивалів, і реклами тощо. Це не стосується лише маршруток, бо там уже заборонили вмикати музику.

І щодо досягнення слід говорити не про сам законопроект, тому що його ефективність поки що складно оцінити, а про те, що українські діячі та бізнес хочуть працювати у білу. Напевно, наша свідомість таки починає ламатися у бік права та чесної оплати праці.

High-fashion by Ukraine

Багато світових селебриті давно носять українські бренди. Наприклад, Мадонна регулярно позує в кепках від Руслана Багінського (загалом його головні убори користуються великою популярністю у світі).

2021 року топ-модель Емілі Ратаконскі відвідала вечірку журналу W The Originals Issue у Нью-Йорку у сукні від бренду Bevza.

Крістіна Агілера для виходу між люди обирала прикраси від нашого бренду POCHE, а модель Алессандра Амбросіо зупинила свій погляд на міні-сукні від NUÉ Studio.

Дженіфер Лопес виступила у фіналі шоу The Voice у сукні від українського бренду Lever Couture.

Наші бренди давно стали впізнаваними, але поки що залишається проблема з продажами. У 2021 році, під час Тижня моди в Нью-Йорку, в ексклюзивному шоурумі Український модний альянс представив чотири українські модні бренди: 91 Lab, Elena Reva, Foberini, Kachorovska. Бренди презентувала глобальний стратег індустрії моди та член UYAVA Fashion Collaboration Platform Джен Сідарі.

Цей захід покликаний показати український ринок, щоб байєри могли представляти наші бренди у різних куточках світу. Це дозволить налагодити імпорт вже готового одягу, аксесуарів, залучити інвестиції з-за кордону. А це, зі свого боку, виливається в купу приємних смаколиків: розвиток вітчизняного бізнесу, доходи, робочі місця.

Українське кіно у 2021 році

Українські фільми стають дедалі різноманітнішими, а гроші у прокаті починають приносити не лише комедії. Загалом щодо вітчизняного кіно можна виділити одразу кілька картин.

Так, від України відправили на Оскар картину Наталки Ворожбит Погані дороги. На жаль, фільм так і не потрапив до шорт-листа премії. Проте стрічка отримала Verona Film Club Award у паралельній програмі Венеційського кінофестивалю Тиждень критики. Міжнародна стрімінгова платформа HBO придбала український фільм Погані дороги. Це означає, що тепер стрічка буде доступна для глядачів у всіх країнах Центральної Європи.

Погані дороги – картина, яка складається з п’яти новел. Сюжет описує події, що відбуваються з жителями та військовими на Донбасі.

Галасу наробив і фільм Сергія Лозниці Бабин яр. Контекст. Прем’єра картини відбулася в межах позаконкурсної програми Special Screenings Каннського кінофестивалю 2021.

Крім того, хочеться згадати фільм, про який у 2021 році не говорив лише ледачий. Ця картина наробила такого галасу, що аж у східних сусідів палало, хоча фільм ще навіть знімати не почали (складно уявити, що буде після прем’єри). Йдеться про картину Мій юний принц. У стрічці хочуть розкрити різні проблеми, пов’язані з людськими почуттями та стосунками у родині.

Загалом виникає відчуття, що 2021 рік став розгінним, тобто у найближчому майбутньому ми побачимо гарний результат праці наших артистів. Влітку відразу три рок-гурти готуються дати концерти на НСК Олімпійський (The Hardkiss, Без обмежень, Океан Ельзи). У виробництві наразі одразу кілька фільмів, які хочуть презентувати не лише в Україні.

Також простежується тенденція до того, що творчі люди готові показувати абсолютно нові продукти, які не були скопійовані з трендів східних сусідів чи Заходу. А, як показало Євробачення, навіть іноземцям на ура заходять українські віяння.