Ведучий Микита Добринін в ексклюзивному коментарі Вікна-новини висловився про блогерів, які мовчать про війну в Україні. Чоловік згадав про українок – Софію Стужук та Регіну Тодоренко, яка живе в РФ.

Добринін зазначив, що зі Стужук він не знайомий ні особисто, ні в мережі, однак зізнається – чув про таку. Каже, блогери намагалися достукатися до неї, писали їй, запитували про мовчання, проте особисто він цього не робив.

– Іноді ти розумієш, що можеш зробити в цей момент щось ефективніше, тому я особисто до неї не намагався достукатися, – сказав Добринін.

З телеведучою Регіною Тодоренко ситуація трохи інша. Микита зазначив, спілкувався з нею онлайн до війни, проте зараз не розуміє, які спільні інтереси в них можуть бути.

Зараз дивляться

– Її сім’я живе в Одесі, і мені дуже боляче бачити, як людина просто ігнорує все, що відбувається в її рідному місті. Можливо, Регіна має свої аргументи, чому вона так робить. Але якщо ти українець, ти не можеш мовчати, – наголосив ведучий.

Добринін додав, що наш народ має внутрішню свободу, яка дозволяє говорити все, що ти думаєш.

– Якщо ти не можеш говорити відкрито, то ти не в правильному місці. У нас багато людей, якими ми можемо пишатися. А про тих, хто мовчить зараз, ми можемо просто не думати, – підсумував Микита.

Також Микита розповів про повернення до Києва та страх за сім’ю. Повне інтерв’ю Добриніна – читайте на Фактах ICTV.

Фото: Микита Добринін