Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Эксклюзив Персони

Украинец не может молчать: Добрынин о позиции Стужук и Тодоренко

25 мая 2022, 19:45
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle Виктория Покатилова журналистка Вікна-Новини
Украинец не может молчать: Добрынин о позиции Стужук и Тодоренко

Ведущий Никита Добрынин в эксклюзивном комментарии Вікна-новини высказался о блогерах, которые молчат о войне в Украине. Мужчина упомянул об украинках — Софии Стужук и Регине Тодоренко, которая живет в РФ.

Добрынин отметил, что со Стужук он не знаком ни лично, ни в сети, однако признается — слышал о такой. Говорит, блогеры пытались достучаться до нее, писали ей, спрашивали о молчании, однако лично он этого не делал.

— Иногда ты понимаешь, что можешь сделать в этот момент что-то гораздо эффективнее, поэтому я лично к ней не пытался достучаться, — сказал Добрынин.

С телеведущей Региной Тодоренко ситуация чуть иная. Никита отметил, общался с ней онлайн до войны, однако сейчас не понимает, какие общие интересы у них могут быть.

Сейчас смотрят

— Ее семья живет в Одессе, и мне очень больно видеть, как человек просто игнорирует все, что происходит в его родном городе. Возможно, у Регины есть свои аргументы, почему она так делает. Но если ты украинец, ты не можешь молчать, — подчеркнул ведущий.

Добрынин добавил, что у нашего народа есть внутренняя свобода, которая разрешает говорить все, что ты думаешь.

— Если ты не можешь говорить открыто, значит, ты не в правильном месте. У нас много людей, которыми мы можем гордиться. А о тех, кто молчит сейчас, мы можем просто не думать, — подытожил Никита.

Читайте также:
Украинец не может молчать: Добрынин о позиции Стужук и ТодоренкоВерни украинский паспорт: Анатолич прокомментировал молчание Тодоренко

Также ведущий рассказал про возвращение в Киев и страх за семью. Полное интервью Добрынина читайте на Фактах ICTV.

Фото: Никита Добрынин

Теги
Никита Добрынин, Регіна Тодоренко, София Стужук
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь