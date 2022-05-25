Ведущий Никита Добрынин в эксклюзивном комментарии Вікна-новини высказался о блогерах, которые молчат о войне в Украине. Мужчина упомянул об украинках — Софии Стужук и Регине Тодоренко, которая живет в РФ.

Добрынин отметил, что со Стужук он не знаком ни лично, ни в сети, однако признается — слышал о такой. Говорит, блогеры пытались достучаться до нее, писали ей, спрашивали о молчании, однако лично он этого не делал.

— Иногда ты понимаешь, что можешь сделать в этот момент что-то гораздо эффективнее, поэтому я лично к ней не пытался достучаться, — сказал Добрынин.

С телеведущей Региной Тодоренко ситуация чуть иная. Никита отметил, общался с ней онлайн до войны, однако сейчас не понимает, какие общие интересы у них могут быть.

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— Ее семья живет в Одессе, и мне очень больно видеть, как человек просто игнорирует все, что происходит в его родном городе. Возможно, у Регины есть свои аргументы, почему она так делает. Но если ты украинец, ты не можешь молчать, — подчеркнул ведущий.

Добрынин добавил, что у нашего народа есть внутренняя свобода, которая разрешает говорить все, что ты думаешь.

— Если ты не можешь говорить открыто, значит, ты не в правильном месте. У нас много людей, которыми мы можем гордиться. А о тех, кто молчит сейчас, мы можем просто не думать, — подытожил Никита.

Также ведущий рассказал про возвращение в Киев и страх за семью. Полное интервью Добрынина читайте на Фактах ICTV.

Фото: Никита Добрынин