Українська телеведуча та громадська діячка Марія Єфросиніна у прямому ефірі засміялася над зверненням глави Чечні Рамзана Кадирова до президента України, який запропонував Володимиру Зеленському передати владу Віктору Януковичу.

Вона переконана, що українці чудово пам’ятають 2014 рік та боротимуться до останнього, щоб цього не сталося.

– Я пам’ятаю наш 2014 рік. І де сьогодні Янукович не переховувався – у Ростові-на-Дону, а тепер його як валізу без ручки, гнилий трофей, нам готують у Мінську, пісок з нього здувають? Про що ви говорите? Я переконана, що народ в Україні помиратиме до останнього, щоб не допустити цю маячню.

Телеведуча закликала громадян Росії виходити на протести проти Володимира Путіна, який розпочав війну в Україні.

– Майже щодня я записую відеозвернення із закликом до російського народу виходити на вулицю. Кожного разу я посилаюся на Майдан у 2014 році. Я знаю, якщо вийде хоча б 100 або 200 тис. людей, то вони зможуть покласти край тому пеклу, який відбувається зараз в Україні.

Телеведущая Мария Ефросинина сейчас в эфире смеется над предложением Кадырова Зеленскому передать власть Януковичу как “законному президенту” Украины https://t.co/V5uIXEzgX1 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 5, 2022

Вона переконана, що росіяни мають масово почати говорити про те, що відбувається зараз в Україні.