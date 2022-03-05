Украинская телеведущая и общественная деятельница Мария Ефросинина засмеялась в прямом эфире над обращением главы Чечни Рамзана Кадырова к президенту Украины, который предложил Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу.

Она убеждена, что украинцы отлично помнят 2014 год и будут бороться до последнего, чтобы этого не произошло.

– Я помню наш 2014 год. И где бы сегодня Янукович не скрывался – в Ростове-на-Дону, а теперь его как чемодан без ручки, гнилой трофей, нам готовят в Минске, песок с него сдувают? О чем вы говорите? Я убеждена, что народ в Украине будет умирать до последнего, чтобы не допустить этот бред.

Телеведущая призвала граждан России выходить на протесты против Владимира Путина, начавшего войну в Украине.

– Почти каждый день я записываю видеообращение с призывом к русскому народу выходить на улицу. Каждый раз я ссылаюсь на Майдан в 2014 году. Я знаю, если выйдет хотя бы 100 или 200 тыс. человек, то они смогут положить конец тому аду, который происходит сейчас в Украине.

Телеведущая Мария Ефросинина сейчас в эфире смеется над предложением Кадырова Зеленскому передать власть Януковичу как “законному президенту” Украины https://t.co/V5uIXEzgX1 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) March 5, 2022

Она убеждена, что россияне должны массово говорить о том, что происходит сейчас в Украине.