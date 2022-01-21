Український гурт Kazka вирушає в масштабний тур із важливою патріотичною місією. Стартує він на одному з найкрутіших американських музичних фестивалів SXSW, що відбудеться в Остіні (Техас).

Ключовий меседж гурту Kazka – #IAMUKRAINE. Мільйони людей з усього світу слухають пісню Плакала, яка стала першою україномовною композицією, що посідає третє місце на платформі Shazam.

Так, незабаром хіт Плакала прозвучить на одному з найкрутіших музичних фестивалів США – SXSW. Далі колектив вирушить до Чикаго, Лос-Анджелеса, Маямі та Нью-Йорка.

Продюсер гурту Юрій Нікітін зазначив, що для них велика честь представляти Україну на такому заході, особливо наразі, коли наша країна переживає непрості часи.

Гурт має намір не лише ділитися творчістю, а й розповідати світові про Україну як у контексті музики, так і в контексті реалій.

– Своєю творчістю ми хочемо привернути увагу до тієї загрози, яка є найактуальнішою темою в країні. Ми хочемо показати, що Україна – це не просто фізичні кордони та народ, якому все це дуже болить, а й усі ті, хто підтримує нас у світі. Ми бачимо свою місію в тому, щоб об’єднати небайдужих до України людей, – сказала солістка Олександра Заріцька.

У квітні Kazka продовжить своє турне містами України. Кульмінація гастрольної подорожі – концерт у київському Палаці спорту, який відбудеться 24 травня.

Крім того, в рамках проекту Kazka Svit гурт готується до запуску власної монети #KAZKACOIN, яка оживе 1 березня – в день п’ятиріччя колективу.