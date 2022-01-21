Украинская группа Kazka отправляется в масштабный тур с важной патриотической миссией. Стартует он на одном из самых крутых американских музыкальных фестивалей SXSW, который состоится в Остине (Техас).

Ключевой месседж группы Kazka — #IAMUKRAINE. Миллионы людей со всего мира слушают песню Плакала, которая стала первой украиноязычной композицией, что занята третье место на платформе Shazam.

Так, скоро хит Плакала прозвучит на одном из самых крутых музыкальных фестивалей США – SXSW. Далее коллектив отправится в Чикаго, Лос-Анджелес, Майами и Нью-Йорк.

Продюсер группы Юрий Никитин отметил, что для них большая честь представлять Украину на таком мероприятии, особенно сейчас, когда наша страна переживает непростые времена.

Группа намерена не только делиться творчеством, но и рассказывать миру об Украине как в контексте музыки, так и в контексте реалий.

— Своим творчеством мы хотим привлечь внимание к той угрозе, которая сейчас является самой актуальной темой в стране. Мы хотим показать, что Украина – это не просто физические границы и народ, которому все это очень болит, но и все те, кто поддерживает нас в мире. Мы видим свою миссию в том, чтобы объединить неравнодушных к Украине людей, — сказала солистка Александра Зарицкая.

В апреле Kazka продолжит свое турне по городам Украины. Кульминация гастрольного путешествия — концерт в киевском Дворце спорта, который пройдет 24 мая.

Кроме того, в рамках проекта Kazka Svit группа готовится к запуску собственной монеты #KAZKACOIN, которая оживет 1 марта — в день пятилетия коллектива.