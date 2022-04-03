Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук продовжує підтримувати дух мирних жителів, які постраждали від дій російських окупантів. Цього разу артист приїхав до миколаївської лікарні, щоби виступити перед жінками.

В Instagram він оприлюднив відео, на якому сидить посеред палати та співає пісню Все буде добре, награючи мелодію на гітарі.

– Миколаїв. Лікарня. Жінки, які постраждали від російського вторгнення. Зокрема там були й ті, кого рятували з-під завалів Миколаївської ОВА. Найчастіше кажуть одне: Ми віримо, що все буде добре. Все буде Україна. Все – завдяки нашим захисникам, – написав Вакарчук.

Наразі артист їздить різними містами України та всіляко підтримує народ. Нещодавно Вакарчук показав, як медики борються за життя дітей з Маріуполя. Співак зазначив, що це найстрашніше відео, яке він колись знімав, а також зазначив, що один ролик записав для матерів російських убивць.

Святослав наголосив, що світ має бачити злочини нелюдів із Росії та закликав зупинити війну.