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Ukrainian Fashion Week 2022/23: дата и расписание показов

22 января 2022, 15:00
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Ukrainian Fashion Week 2022/23: дата и расписание показов

С 3 по 6 февраля в Киеве пройдет Ukrainian Fashion Week. Дизайнеры представят коллекции осень-зима 2022-2023.

Мероприятие будет проведено в phygital-формате: профессиональное сообщество – представители медиа, баеры и инфлюэнсеры – будут приглашены посетить Неделю моды и ознакомиться с коллекциями дизайнеров офлайн, соблюдая карантинные ограничения.

А для всех, кто интересуется украинской модной индустрией, UFW станет доступным благодаря открытому online-доступу к показам.

Расписание Ukrainian Fashion Week 2022-2023

3 февраля, четверг

  • 16.00 – HEART RATE Креативный директор s.byzov
  • 17.00 – презентация OVERALL x ZIGURA ART. Искусство интеграции скульптур в модные привычки украинцев
  • 18.00 – VOROZHBYT&ZEMSKOVA
  • 18.30 – презентация особого БИО проекта SOLO for diamonds
  • 19.00 – YADVIGA NETYKSHA
  • 19.30 – IDoL. Презентация медиапроекта Визуальный код (второй сезон)
  • 20.00 – JULIYA KROS
  • 21.00 – VIKTORANISIMOV

4 февраля, пятница

  • 15.00 – KRISTINA LAPTSO
  • 16.00 – IRYNA DIL`
  • 17.00 – MALVA FLOREA
  • 17.30 – PUSHKA DIGITAL SHOW
  • 18.00 – LALLIER
  • 18.30 – Презентация выставки фоторабот Жизнь в синем цвете от Сони Плакидюк и К1664
  • 19.00 – LEM
  • 19.30 – GASANOVA
  • 21.00 – Показ фильма Высокая мода режиссера Сильви Оайона в рамках фестиваля Вечера французского кино

5 февраля, суббота

  • 15.00 – ZVOLI Bad Boy. Петрицкий
  • 16.00 – Fresh Fashion: MILD POWER, ANNA GROVE
  • 17.00 – CHUPRINA
  • 17.30 – Презентация BEZMEZH
  • 18.00 – DARJA DONEZZ
  • 18.30 – Презентация новой коллекции Паракорд от POLINA VELLER
  • 19.00 – DZHUS
  • 20.00 – IRON THREAD

6 февраля, воскресенье

  • 15.00 – LVIV FASHION SCHOOL
  • 16.00 – OPEN FASHION STUDIO
  • 17.00 – UFEG: Future.Fashion.Now
  • 17.30 – Презентация проекта EPSON DIGITAL FASHION lab
  • 18.00 – New Names: NICK KICHKAR, LISABO
  • 18.30 – HONCHARENKO. Презентация новой коллекции VAGA
  • 19.00 – Fresh Fashion: PANOVE, APSARA
  • 20.00 – Fresh Fashion: FRBTK, SIDLETSKIY

Традиционно,  один день будет посвящен поддержке молодых талантов – New Generation of Fashion, в рамках которой пройдут показы дизайнеров-участников платформ New Names и Fresh Fashion, а также graduate show украинских частных fashion-школ.

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