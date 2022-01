С 3 по 6 февраля в Киеве пройдет Ukrainian Fashion Week. Дизайнеры представят коллекции осень-зима 2022-2023.

Мероприятие будет проведено в phygital-формате: профессиональное сообщество – представители медиа, баеры и инфлюэнсеры – будут приглашены посетить Неделю моды и ознакомиться с коллекциями дизайнеров офлайн, соблюдая карантинные ограничения.

А для всех, кто интересуется украинской модной индустрией, UFW станет доступным благодаря открытому online-доступу к показам.

Расписание Ukrainian Fashion Week 2022-2023

3 февраля, четверг

16.00 – HEART RATE Креативный директор s.byzov

17.00 – презентация OVERALL x ZIGURA ART. Искусство интеграции скульптур в модные привычки украинцев

18.00 – VOROZHBYT&ZEMSKOVA

18.30 – презентация особого БИО проекта SOLO for diamonds

19.00 – YADVIGA NETYKSHA

19.30 – IDoL. Презентация медиапроекта Визуальный код (второй сезон)

20.00 – JULIYA KROS

21.00 – VIKTORANISIMOV

4 февраля, пятница

15.00 – KRISTINA LAPTSO

16.00 – IRYNA DIL`

17.00 – MALVA FLOREA

17.30 – PUSHKA DIGITAL SHOW

18.00 – LALLIER

18.30 – Презентация выставки фоторабот Жизнь в синем цвете от Сони Плакидюк и К1664

19.00 – LEM

19.30 – GASANOVA

21.00 – Показ фильма Высокая мода режиссера Сильви Оайона в рамках фестиваля Вечера французского кино

5 февраля, суббота

15.00 – ZVOLI Bad Boy. Петрицкий

16.00 – Fresh Fashion: MILD POWER, ANNA GROVE

17.00 – CHUPRINA

17.30 – Презентация BEZMEZH

18.00 – DARJA DONEZZ

18.30 – Презентация новой коллекции Паракорд от POLINA VELLER

19.00 – DZHUS

20.00 – IRON THREAD

6 февраля, воскресенье

15.00 – LVIV FASHION SCHOOL

16.00 – OPEN FASHION STUDIO

17.00 – UFEG: Future.Fashion.Now

17.30 – Презентация проекта EPSON DIGITAL FASHION lab

18.00 – New Names: NICK KICHKAR, LISABO

18.30 – HONCHARENKO. Презентация новой коллекции VAGA

19.00 – Fresh Fashion: PANOVE, APSARA

20.00 – Fresh Fashion: FRBTK, SIDLETSKIY

Традиционно, один день будет посвящен поддержке молодых талантов – New Generation of Fashion, в рамках которой пройдут показы дизайнеров-участников платформ New Names и Fresh Fashion, а также graduate show украинских частных fashion-школ.