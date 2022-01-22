С 3 по 6 февраля в Киеве пройдет Ukrainian Fashion Week. Дизайнеры представят коллекции осень-зима 2022-2023.
Мероприятие будет проведено в phygital-формате: профессиональное сообщество – представители медиа, баеры и инфлюэнсеры – будут приглашены посетить Неделю моды и ознакомиться с коллекциями дизайнеров офлайн, соблюдая карантинные ограничения.
А для всех, кто интересуется украинской модной индустрией, UFW станет доступным благодаря открытому online-доступу к показам.
Расписание Ukrainian Fashion Week 2022-2023
3 февраля, четверг
- 16.00 – HEART RATE Креативный директор s.byzov
- 17.00 – презентация OVERALL x ZIGURA ART. Искусство интеграции скульптур в модные привычки украинцев
- 18.00 – VOROZHBYT&ZEMSKOVA
- 18.30 – презентация особого БИО проекта SOLO for diamonds
- 19.00 – YADVIGA NETYKSHA
- 19.30 – IDoL. Презентация медиапроекта Визуальный код (второй сезон)
- 20.00 – JULIYA KROS
- 21.00 – VIKTORANISIMOV
4 февраля, пятница
- 15.00 – KRISTINA LAPTSO
- 16.00 – IRYNA DIL`
- 17.00 – MALVA FLOREA
- 17.30 – PUSHKA DIGITAL SHOW
- 18.00 – LALLIER
- 18.30 – Презентация выставки фоторабот Жизнь в синем цвете от Сони Плакидюк и К1664
- 19.00 – LEM
- 19.30 – GASANOVA
- 21.00 – Показ фильма Высокая мода режиссера Сильви Оайона в рамках фестиваля Вечера французского кино
5 февраля, суббота
- 15.00 – ZVOLI Bad Boy. Петрицкий
- 16.00 – Fresh Fashion: MILD POWER, ANNA GROVE
- 17.00 – CHUPRINA
- 17.30 – Презентация BEZMEZH
- 18.00 – DARJA DONEZZ
- 18.30 – Презентация новой коллекции Паракорд от POLINA VELLER
- 19.00 – DZHUS
- 20.00 – IRON THREAD
6 февраля, воскресенье
- 15.00 – LVIV FASHION SCHOOL
- 16.00 – OPEN FASHION STUDIO
- 17.00 – UFEG: Future.Fashion.Now
- 17.30 – Презентация проекта EPSON DIGITAL FASHION lab
- 18.00 – New Names: NICK KICHKAR, LISABO
- 18.30 – HONCHARENKO. Презентация новой коллекции VAGA
- 19.00 – Fresh Fashion: PANOVE, APSARA
- 20.00 – Fresh Fashion: FRBTK, SIDLETSKIY
Традиционно, один день будет посвящен поддержке молодых талантов – New Generation of Fashion, в рамках которой пройдут показы дизайнеров-участников платформ New Names и Fresh Fashion, а также graduate show украинских частных fashion-школ.
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