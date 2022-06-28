Джонні Депп збирається повернутися до знімання у франшизі Пірати Карибського моря після виключення з акторського складу у 2018 році. Чотири роки тому з Джонні розірвали контракт саме через звинувачення з боку Ембер Герд.

За останні 15 років Депп зіграв у п’яти картинах про піратів – остання серія з ним вийшла у 2017 році. Тепер актор збирається повернутися до серії фільмів, і веде переговори з Disney на $300 млн.

У суму входить не лише повернення до ролі Горобця у фільмі, а й участь у серіалі з франшизи, який розповість про молодість пірата.

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Крім $300 млн, Disney запропонував велику пожертву у благодійний фонд Деппа.

Раніше актор заявляв, що більше не співпрацюватиме з компанією після його виключення із шостої частини історії про піратів.

Інформація про повернення актора до знімання з’явилася після перемоги Деппа в суді над Ембер Герд, яка звинувачувала його в насильстві. Суд ухвалив, що актриса має виплатити Джонні $10 млн.

На відміну від всесвітньо відомого пірата, акторську кар’єру Ембер зараз практично знищено – раніше вона заявила, що навіть виплатити компенсацію не зможе через брак грошей.