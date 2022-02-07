У Києві, 6 лютого, завершився головний український тиждень моди – Ukrainian Fashion Week 2022. Дизайнери з усієї країни презентували свої колекції на майбутній сезон.

Що вдягти, аби мати вигляд, як на подіумі, та чи можна знайти бюджетні трендові речі в магазинах – далі в матеріалі.

Ювілейний тиждень показів Ukrainian Fashion Week 2022 був присвячений особливій тематиці – свідомому споживанню і шопінгу. Купа одягу символізувала головну ідею – купувати менше нового та вміти вдало комбінувати одну річ із усім, що знайдете в шафі. Вищий рівень – береш одну ультра-сучасну річ, а друга – від бабусі чи дідуся.

Іще важлива деталь, кажуть модельєри, легкість в одязі – широкі штани кюлоти та костюми на розмір більший за ваш. Законодавці моди запевняють – не треба боятися експериментувати. Екошкіра, нестандартні фасони, яскрава кольорова гама – хіт сезону.

Не лише барви та форми вражають, а й ціни на моделі. Але в магазинах можна знайти бюджетні трендові речі.

Образ перший – костюм із вільними штанами й асиметричною кофтиною оверсайз у трендовому жовтому кольорі. Ціна – 640 грн.

– Вони такі легенькі! Широченькі, комфортні! Геометрія присутня, колір актуальний, – каже домогосподарка Світлана.

Далі – черга вільного піджака з екошкіри та джинсів. Саме цей піджак можна одягти з асиметричним комбінезоном чи сукнею, ціна якої 540 грн.

Раніше ми писали, яким має бути базовий гардероб на весну 2022 та без якихось речей в ньому не обійтися.