Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2023 визначили шляхом жеребкування у прямому ефірі.

17 грудня учасники Нацвідбору вийдуть на сцену в такому порядку:

Moisei – I’m Not Alone OY Sound System – Ой, тужу Demchuk – Alive Jerry Heil – When God shut the door Fiinka – Довбуш Krutь – Колискова Tember Blanche – Я вдома Angelina – Stronger 2TONE – Квітка Tvorchi – Heart Of Steel

Правила голосування в Нацвідборі не змінилися – представника України на Євробаченні 2023 обиратимуть журі та глядачі (50 на 50). Цього року голосувати за переможця можна буде у додатку Дія.

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