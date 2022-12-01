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У якому порядку виступлять фіналісти Нацвідбору на Євробачення 2023

1 Грудня 2022, 13:25
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Євробачення
Джерело: Depositphotos

Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2023 визначили шляхом жеребкування у прямому ефірі.

17 грудня учасники Нацвідбору вийдуть на сцену в такому порядку:

  1. Moisei – I’m Not Alone
  2. OY Sound System – Ой, тужу
  3. Demchuk – Alive
  4. Jerry Heil – When God shut the door
  5. Fiinka – Довбуш
  6. Krutь – Колискова
  7. Tember Blanche – Я вдома
  8. Angelina – Stronger
  9. 2TONE – Квітка
  10. Tvorchi – Heart Of Steel

Правила голосування в Нацвідборі не змінилися – представника України на Євробаченні 2023 обиратимуть журі та глядачі (50 на 50). Цього року голосувати за переможця можна буде у додатку Дія.

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