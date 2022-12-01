Порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2023 визначили шляхом жеребкування у прямому ефірі.
17 грудня учасники Нацвідбору вийдуть на сцену в такому порядку:
- Moisei – I’m Not Alone
- OY Sound System – Ой, тужу
- Demchuk – Alive
- Jerry Heil – When God shut the door
- Fiinka – Довбуш
- Krutь – Колискова
- Tember Blanche – Я вдома
- Angelina – Stronger
- 2TONE – Квітка
- Tvorchi – Heart Of Steel
Правила голосування в Нацвідборі не змінилися – представника України на Євробаченні 2023 обиратимуть журі та глядачі (50 на 50). Цього року голосувати за переможця можна буде у додатку Дія.
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