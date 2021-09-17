Вже сьогодні, 17 вересня о 19:00, в ефірі телеканалу СТБ відбудеться прем’єра другого сезону романтичного реаліті Холостячка зі Златою Огнєвіч.

Що глядачів чекає у першому випуску шоу – читайте далі у матеріалі.

Традиційно зустріч Холостячки із претендентами на її серце відбудеться у форматі вечірки, де чоловіки намагатимуться завоювати першу симпатію Злати. Холостячка познайомиться з 25 учасниками, після чого зробить перший вибір серцем.

Появи претендентів на серце Злати будуть досить ефектними. Один із учасників, щоб справити враження, прилетить на зустріч на вертольоті.

– Кожен чоловік намагався мене здивувати. Всі учасники харизматичні та цікаві. Ніколи б не подумала, що в один вечір я зможу політати на вертольоті, погладити коня і побувати на концерті, – розкрила перші подробиці вечірки Злата Огнєвіч.

Більше того, вже в першому випуску завдяки одному з чоловіків здійсниться дитяча мрія Злати.

– Я особисто переконалася, що на проекті Холостячка можливо все. Я змогла відпустити себе і прислухатися до серця, – зізналася Огневич.

За словами Холостячки, її приваблюють впевнені чоловіки, які не бояться своїх почуттів і емоцій. А підкорити серце головної героїні можна романтикою, драйвом і щирістю.

Уже сьогодні учасники отримають можливість продемонструвати якості, які найбільше цінує в потенційному партнерові Злата. А допоможе їм у цьому ведучий проекту Григорій Решетнік.