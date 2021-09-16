Григорій Решетнік, ведучий реаліті-шоу від СТБ Холостячка розповів, чому варто дивитися новий сезон з головною героїнею Златою Огнєвіч, а також порівняв співачку з учасницею минулого сезону — акторкою Ксенією Мішиною.

– Ксенія відразу дуже емоційна, а Злата показує свою реакцію вже на самих побаченнях. Нова героїня шоу дуже талановита, а також любить гострі відчуття – вона завжди підтримувала екстремальні побачення, – поділився спостереженнями телеведучий.

Продовжуючи порівнювати дівчат, Григорій зазначив красу обох учасниць. Вони різні, але обидві є головними холостячками країни, і за їхні серця бореться величезна кількість чоловіків.

Златі вдалося закохати в себе всіх чоловіків уже з першої вечірки. У цьому їй допомогла її відкритість, а також талант легко закохувати в себе людей, вміло прихилити до себе. На відміну від Ксенії Мішиної, Злата Огнєвіч дуже легко закохується. На думку шоумена, “цей оголений нерв буде головною фішкою сезону”.

– Відкритість Злати допомогли зробити другий сезон шоу Холостячка яскравим і емоційним – ще з перших епізодів чоловіки повірили, що гідні бути разом з головною героїнею, і почали змагатися один з одним за серце співачки, – розповів Решетнік.

Другий сезон романтичного реаліті Холостячка стартує вже 17 вересня.

Нагадаємо, що головна героїня шоу Злата Огнєвіч поділилася враженнями від учасників проекту.

Злата зізналася, що її приємно здивувала перша вечірка, і навіть встигла визначитися зі своїми фаворитами. І, як виявилося, протягом проекту вони не розчарували головну героїню реаліті.