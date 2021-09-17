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Фото ТБ

Участник Холостячки осуществил детскую мечту Златы Огневич

17 сентября, 15:07 Валентина Чорна
Холостячка
Источник: СТБ

Уже сегодня, 17 сентября в 19:00 в эфире телеканала СТБ состоится премьера второго сезона романтического реалити Холостячка со Златой Огневич.

Что зрителей ждет в первом выпуске шоу — читайте далее в материале.

Традиционно встреча Холостячки с претендентами на ее сердце состоится в формате вечеринки, где мужчины будут пытаться завоевать первую симпатию Златы. Холостячка познакомится с 25 участниками, после чего сделает первый выбор сердцем.

Появления претендентов на сердце Златы будут достаточно эффектными. Один из участников, чтобы произвести впечатление, прилетит на встречу на вертолете.

— Каждый мужчина пытался меня удивить. Все участники харизматичные и интересные. Никогда бы не подумала, что в один вечер я смогу полетать на вертолете, погладить лошадь и побывать на концерте, — раскрыла первые подробности вечеринки Злата Огневич.

Холостячка

Холостячка

Более того, уже в первом выпуске благодаря одному из мужчин осуществится детская мечта Златы.

— Я лично убедилась, что на проекте Холостячка возможно все. Я смогла отпустить себя и прислушиваться к сердцу, — призналась Огневич.

По словам Холостячки, ее привлекают уверенные мужчины, которые не боятся своих чувств и эмоций. А покорить сердце главной героини можно романтикой, драйвом и искренностью.

Уже сегодня участники получат возможность продемонстрировать качества, которые больше всего ценит в потенциальном партнере Злата. А поможет им в этом ведущий проекта Григорий Решетник.

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Теги
Злата Огнєвіч , СТБ , Холостячка
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