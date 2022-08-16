У Криму невідомі виконавиці переклали на російську мову пісню української виконавиці Злати Огнєвіч – Зозуля. Артистка відреагувала, наголосивши, що це споконвічно російська забава – красти і видавати за своє.

В Instagram Злата показала частину виступу артисток, наголосивши, що ті мабуть нічого не знають про авторські права.

– У моєму рідному Криму звучить моя Зозуля російською мовою у виконанні двох лярв, які й не думають про закони та авторські права… Хоча про що я пишу, які права можуть мати громадяни Росії. Вибачте, але мене нудить, – наголосила Огнєвіч.

Артистка додала, що співачки безглузді, оскільки співають під мінус із її голосом на беках.

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– Соромно, прикро, але чого ще чекати від болотян? Крим, сподіваюся дуже, що незабаром Зозуля прозвучить на Дні визволення Криму по всіх чарівних містах півострова, – підсумувала Злата.

Варто зазначити, що росіяни дійсно люблять нашу культуру, особливо – видавати її за свою без жодних докорів совісті. Раніше ми склали добірку пісень, які росіяни присвоїли собі.

У списку не лише українські народні композиції, а й сучасні, наприклад, творчість Кузьми Скрябіна чи Океан Ельзи.