У 7 випуску шоу Україна має талант свої навички продемонструвала художниця із Білорусі Світлана Саучук.

Вона підкорила глядачів досить незвичайним талантом – написанням картин ногами. Під час виступу Світлана написала портрет ведучого Григорія Решетника.

– У нас із Женею трохи прокинулися ревнощі, бо ми хотіли, щоб намалювали нас, а не Гришу. Але, попри все, Світлано, це було дуже круто! ― сказав Сергій Притула.

Світлана з дитинства мріяла потрапити на шоу Україна має талант, але не знала як це зробити, бо була простим художником.

Вона займалася швидкісним малюванням та малюванням блискітками, але це вже все було на проекті. Тоді друзі жартома запропонували їй спробувати малювати ногами. Світлана прийняла цей виклик і здійснила свою мрію, прийшовши на Україна має талант.

Нагадаємо, що прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями проекту є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Ведучим шоу Україна має талант став Григорій Решетник, а залаштунки проекту глядачам показує співачка Jerry Heil.