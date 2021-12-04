В 7 выпуске шоу Україна має талант свои навыки продемонстрировала художница из Беларуси Светлана Саучук.

Она покорила зрителей довольно необычным талантом – написанием картин ногами. Во время выступления Светлана написала портрет ведущего Григория Решетника.

— У нас с Женей немного проснулась ревность, потому что мы хотели, чтобы нарисовали нас, а не Гришу. Но, несмотря ни на что, Светлана, это было очень круто! — сказал Сергей Притула.

Светлана с детства мечтала попасть на шоу Україна має талант, но не знала как это сделать, потому что была простым художником.

Она занималась скоростным рисованием и рисованием блестками, но это уже все было на проекте. Тогда друзья в шутку предложили ей попробовать рисовать ногами. Светлана приняла этот вызов и осуществила свою мечту, придя на Україна має талант.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Ведущим шоу Україна має талант стал Григорий Решетник, а закулисье проекта зрителям показывает певица Jerry Heil.