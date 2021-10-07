Учасниця Міс світу відмовилася від конкурсу через вакцинацію – її одразу замінили

Переможниця конкурсу Міс Нідерланди Ділай Марая Віллемстайн відмовилася їхати на Міс світу. 21-річна танцівниця не хоче робити щеплення від коронавірусу, хоча це є головною умовою для участі в конкурсі у 2021 році.

Ділай кілька місяців обдумувала своє рішення, бо все життя мріяла потрапити на цей конкурс. В результаті в Instagram вона повідомила, що відмовляється від участі.

– Змушена повідомити, що я не представлятиму Нідерланди на конкурсі Міс світу. Частково це пов’язано з обов’язковою вакцинацією. Особисто я ще до неї не готова, – зазначила танцюристка.

Організатори конкурсу одразу знайшли їй заміну. На Міс світу поїде Ліззі Доббі, яка посіла друге місце.

Конкурс краси Міс світу проходитиме 21 грудня 2021 року в місті Сан-Хуан, Пуерто-Ріко.

Міс Україна

21 жовтня стане відомо, хто представлятиме Україну на конкурсі Міс світу 2021. За це звання змагатимуться 25 дівчат, зокрема учасниця реаліті Холостяк 10 Анна Неплях.