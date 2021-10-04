Учасниця 10 сезону романтичного реаліті Холостяк Анна Неплях стала фіналісткою конкурсу краси Міс Україна Всесвіт. На заході вона представлятиме місто Дніпро.

Анна зізналася, що давно мріяла взяти участь у конкурсі, однак морально не була до цього готова. Зараз Неплях хоче вийти з тіні і показати себе.

За словами Анни, вона стала саме тією дівчиною, якою завжди мріяла бути. За корону дівчина боротиметься вже 15 жовтня.

– Зміни в мені за останній рік – колосальні. Я вдячна вам, що помічаєте це й засипаєте мене компліментами. Цю трансформацію можна описати як перетворення з качечки в лебедя. І це не про зовнішній, а про внутрішній стан. Я з впевненістю можу сказати, що зараз я саме та дівчина, якою завжди мріяла бути, – написала Анна.

Міс Україна Всесвіт – це щорічний конкурс краси, який проводиться в Україні з 2006 року. У минулому році володаркою корони стала киянка Єлизавета Ястремська.

Вона брала участь у міжнародному конкурсі Міс Всесвіт 2020 у США, але там дівчині не вдалося перемогти. Корону здобула учасниця з Мексики – Андреа Меса.

Нещодавно ще одна учасниця Холостяка 10 стала фіналісткою конкурсу краси Міс Україна 2021. Аліна Ляшук оприлюднила коротке відео з фотосесії та зізналася, що участь у конкурсі була її мрією.

У кадрі Аліна позувала у чорному відвертому купальнику, який підкреслив її струнку фігуру.