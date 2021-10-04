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Учасниця Холостяка увійшла до фіналу Міс Україна Всесвіт

4 Жовтня 2021, 16:41 Валентина Чорна
Анна Неплях

Учасниця 10 сезону романтичного реаліті Холостяк Анна Неплях стала фіналісткою конкурсу краси Міс Україна Всесвіт. На заході вона представлятиме місто Дніпро.

Анна зізналася, що давно мріяла взяти участь у конкурсі, однак морально не була до цього готова. Зараз Неплях хоче вийти з тіні і показати себе.

За словами Анни, вона стала саме тією дівчиною, якою завжди мріяла бути. За корону дівчина боротиметься вже 15 жовтня.

– Зміни в мені за останній рік – колосальні. Я вдячна вам, що помічаєте це й засипаєте мене компліментами. Цю трансформацію можна описати як перетворення з качечки в лебедя. І це не про зовнішній, а про внутрішній стан. Я з впевненістю можу сказати, що зараз я саме та дівчина, якою завжди мріяла бути, – написала Анна.

Міс Україна Всесвіт – це щорічний конкурс краси, який проводиться в Україні з 2006 року. У минулому році володаркою корони стала киянка Єлизавета Ястремська.

Вона брала участь у міжнародному конкурсі Міс Всесвіт 2020 у США, але там дівчині не вдалося перемогти. Корону здобула учасниця з Мексики – Андреа Меса.

Нещодавно ще одна учасниця Холостяка 10 стала фіналісткою конкурсу краси Міс Україна 2021. Аліна Ляшук оприлюднила коротке відео з фотосесії та зізналася, що участь у конкурсі була її мрією.

У кадрі Аліна позувала у чорному відвертому купальнику, який підкреслив її струнку фігуру.

Теги
Міс Всесвіт , Холостяк
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