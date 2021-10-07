Участница Мисс мира отказалась от конкурса из-за вакцинации — ее сразу заменили

Победительница конкурса Мисс Нидерланды Дилай Марая Виллемстайн отказалась ехать на Мисс мира. 21-летняя танцовщица не хочет делать прививку от коронавируса, хотя это является главным условием для участия в конкурсе в 2021 году.

Дилай несколько месяцев обдумывала свое решение, потому что всю жизнь мечтала попасть на этот конкурс. В результате в Instagram она сообщила, что отказывается от участия.

— Вынуждена сообщить, что я не буду представлять Нидерланды на конкурсе Мисс мира. Частично это связано с обязательной вакцинацией. Лично я еще к ней не готова, — отметила танцовщица.

Организаторы конкурса сразу нашли ей замену. На Мисс мира поедет Лиззи Добби, которая заняла второе место.

Конкурс красоты Мисс мира пройдет 21 декабря 2021 года в городе Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.

Мисс Украина

21 октября станет известно, кто будет представлять Украину на конкурсе Мисс мира 2021. За это звание будут бороться 25 девушек, в том числе участница реалити Холостяк 10 Анна Неплях.