На телеканалі СТБ пройшов третій випуск легендарного шоу Україна має талант, під час якого Ксенія Мішина таки натиснула золоту кнопку.

Виступ Артема Шошіна та Олени Салтикової

Пара показала неймовірний танець із тканиною на екологічну тему. Артема глядачі СТБ бачили у п’ятому сезоні Танцюють всі. Хлопець тоді пройшов у фіналі. За підсумками пара отримала три Так.

Виступ реп-вчительки Ольги Халепы

Коли світ закрився на карантин, а школярів перевели на дистанційне навчання, вчителька в оригінальний спосіб вирішила залучити дітей до навчання. Ольга почала читати реп за мотивами параграфів із підручника біології. Ольга швидко стала популярною в інтренеті, проте в рідні школі їй влаштували справжній булінг, тому жінці довелося навіть звільнитися. На шоу вона зачитала соціальний реп про дистанційне навчання.

Виступ Олега Татарінова

На сцені Україна має талант у третьому випуску виступив танцюрист та пілоніст Олег Татарінов. Глядачі СТБ знають його, бо Олег братив участь у сьомому сезоні шоу Танцюють всі. Однак тепер він мешкає в Іспанії. Він працював у багатьох шоу, зокрема у Цирку дю Солей. Працював у понад 30 країнах світу в різних шоу і завжди з гордістю каже, що він українець.

Виступ Ольги Лящук

Стронгвумен та найсильніша жінка світу Ольга Лящук прийшла на шоу Україна має талант за новими рекордами. На сцені Ольга встановила одразу два рекорди. Зокрема, вона поставила рекорд України з роздавлювання кавунів ногами на швидкість. Жінці вдалося роздавити п’ять кавунів за 36 секунд. Рекорд зафіксував представник Книги рекордів України.

Виступ менталістів

На сцену піднялася пара менталістів Марина та Джеймс. Вони шокували суддів своєю проникливістю, оскільки із заплющеними очима вгадували предмети в руках Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота.

Особливо сильно талант Марини та Джеймса здивував Мішину, яка натиснула золоту кнопку та відправила їх у фінал шоу.

Виступ повітряної гімнастки Єлизавети Крутикової

Дівчину глядачі бачили на шоу Холостяк 11. Якщо серце Михайла Заливака їй не вдалося підкорити, то сцена Україна має талант здалася їй без будь-якого бою.

Ліза показала неймовірні трюки на межі краси, естетики та небезпеки.