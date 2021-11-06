На телеканале СТБ прошел третий выпуск легендарного шоу Україна має талант, во время которого Ксения Мишина таки нажала золотую кнопку.

Выступление Артема Шошина и Елены Салтыковой

Пара показала невероятный танец с тканью на экологическую тему. Артема зрители СТБ видели в пятом сезоне Танцуют все. Парень тогда прошел в финале. По итогу пара получила три Да.

Выступление рэп-учительницы Ольги Халепы

Когда мир закрылся на карантин, а школьников перевели на дистанционное обучение, учительница оригинальным способом решила привлечь детей к учебе. Ольга принялась читать рэп по мотивам параграфов из учебника биологии. Ольга быстро стала популярной в интернете, однако в родной школе ей устроили настоящий буллинг, поэтому женщине пришлось даже уволиться. На шоу она зачитала социальный рэп о дистанционном обучении.

Выступление Олега Татаринова

На сцене Україна має талант в третьем выпуске выступил танцор и пилонист Олег Татаринов. Зрители СТБ знаю его, так как Олег участвовать в седьмом сезоне шоу Танцуют все. Он работал во многих шоу, в том числе и в Цирке дю солей. Работал в более 30-ти странах мира в разных шоу и всегда с гордостью говорит, что он украинец.

Выступление Ольги Лящук

Стронгвумен и самая сильная женщина мира Ольга Лящук пришла на шоу Україна має талант за новыми рекордами. На сцене Ольга установила сразу два рекорда. В частности, она поставила рекорд Украины по раздавливанию арбузов ногами на скорость. Женщине удалось раздавить пять арбузов за 36 секунд. Рекорд зафиксировал представитель Книги рекордов Украины.

Выступление менталистов

На сцену поднялись пара менталистов Марина и Джеймс. Они шокировали судей своей проницательностью, так как из закрытыми глазами угадывали предметы в руках Сергея Притулы, Ксении Мишиной и Евгения Кота.

Особенно сильно талант Марины и Джеймса удивил Мишину, которая нажала золотую кнопку и отправила их в финал шоу.

Выступление воздушной гимнастки Елизаветы Крутиковой

Девушку зрители видели на шоу Холостяк 11. Если сердце Михаила Заливако ей не удалось покорить, то сцена Україна має талант сдалась ей без какого-либо боя.

Лиза показала невероятные трюки на грани красоты, эстетики и опасности.