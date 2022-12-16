Уранці 16 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Так, атака була націлена на енергетичну інфраструктуру країни, щоби залишити українців без електрики взимку.

Українські зірки не сидять осторонь і нагадують українцям про важливість укриттів під час повітряних тривог, а також підтримали своїх фанатів теплим словом.

Реакція зірок на ракетні обстріли України 16 грудня – далі в матеріалі.

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Дружина телеведучого Крістіна Решетнік нагадала українцям, що треба бути в укритті під час ракетного обстрілу. Вона опублікувала фото, де з дітьми вирушає у паркінг, щоб убезпечити себе та свою родину.

Співачка alyona alyona нагадала всьому світу про те, що Україна все ще воює з Росією, і від цього також страждають мирні жителі нашої незалежної країни.

– Ранок для українців почався не з кави. Ворог знову масово атакує українські міста, чинить геноцид проти мого народу, руйнує будинки, енергосистему, забирає життя у мирних людей, – заявила артистка.

Співачка Настя Каменських також закликає не ігнорувати тривоги та запевняє, що ми зможемо вистояти.

Ведучий Андрій Бєдняков опублікував у Instagram текст короткої пісні про РФ, у якій агресора називають терористом.

Співачка Джамала показала карту повітряних тривог – ракети могли потрапити до будь-якої точки України.

– Знову. Росія – це країна-терорист, – коротко додала зірка.

Ольга Цибульська нагадала про важливість бути в укритті під час обстрілу.