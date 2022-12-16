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У валянків агонія: реакція зірок на масштабний ракетний обстріл України 16 грудня

16 Грудня 2022, 13:28
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Обстрел

Уранці 16 грудня Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Так, атака була націлена на енергетичну інфраструктуру країни, щоби залишити українців без електрики взимку.

Українські зірки не сидять осторонь і нагадують українцям про важливість укриттів під час повітряних тривог, а також підтримали своїх фанатів теплим словом.

Реакція зірок на ракетні обстріли України 16 грудня – далі в матеріалі.

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Дружина телеведучого Крістіна Решетнік нагадала українцям, що треба бути в укритті під час ракетного обстрілу. Вона опублікувала фото, де з дітьми вирушає у паркінг, щоб убезпечити себе та свою родину.

Решетник

Співачка alyona alyona нагадала всьому світу про те, що Україна все ще воює з Росією, і від цього також страждають мирні жителі нашої незалежної країни.

Alyona Alyona

– Ранок для українців почався не з кави. Ворог знову масово атакує українські міста, чинить геноцид проти мого народу, руйнує будинки, енергосистему, забирає життя у мирних людей, – заявила артистка.

Співачка Настя Каменських також закликає не ігнорувати тривоги та запевняє, що ми зможемо вистояти.

Каменских

Ведучий Андрій Бєдняков опублікував у Instagram текст короткої пісні про РФ, у якій агресора називають терористом.

Бедняков

Співачка Джамала показала карту повітряних тривог – ракети могли потрапити до будь-якої точки України.

– Знову. Росія – це країна-терорист, – коротко додала зірка.

Джамала

Ольга Цибульська нагадала про важливість бути в укритті під час обстрілу.

Цибульская

– Нічого не змінилося – у валянків агонія. Ми ховаємось в укриття. Підтримуємо та віримо в ЗСУ, – додала співачка.

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Війна в Україні українські зірки
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