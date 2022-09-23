Жена российского рок-музыканта Андрея Макаревича Эйнат Кляйн вновь выразила свою поддержку Украине.
В Instagram женщина обнародовала совместное фото с пятимесячным сыном Эйтаном. На кадре супруга артиста держит малыша на руках. Мальчик в желтом боди, сама Эйнат в голубой кофте, что символизирует флаг Украины.
Более того, под снимком Кляйн оставила надпись на украинском языке.
— Победа будет за ними, — написала Эйнат.
В комментариях под фото подписчики Кляйн поблагодарили их с мужем за поддержку нашей страны в полномасштабной войне с РФ.
- Спасибо за поддержку, Эйнат, я из Украины!
- Привет вам из Харькова!
- Украина победит, поскольку правда за ней!
- Спасибо вам!
- Спасибо, оставаться людьми — редкость!
- Слава Украине и ее доблестным воинам! — Пишут пользователи сети.
Напомним, в начале сентября в РФ Андрея Макаревича признали иноагентом. Сам музыкант сказал, что это веселая новость, однако предпринимать ничего не планирует.
Стоит отметить, что еще с 2014 года артист поддерживает Украину.
Фото: Эйнат Кляйн