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В сине-желтых нарядах с сыном: жена Макаревича заговорила на украинском

23 сентября 2022, 14:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
В сине-желтых нарядах с сыном: жена Макаревича заговорила на украинском

Жена российского рок-музыканта Андрея Макаревича Эйнат Кляйн вновь выразила свою поддержку Украине.

В Instagram женщина обнародовала совместное фото с пятимесячным сыном Эйтаном. На кадре супруга артиста держит малыша на руках. Мальчик в желтом боди, сама Эйнат в голубой кофте, что символизирует флаг Украины.

Более того, под снимком Кляйн оставила надпись на украинском языке.

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— Победа будет за ними, — написала Эйнат.

В комментариях под фото подписчики Кляйн поблагодарили их с мужем за поддержку нашей страны в полномасштабной войне с РФ.

  • Спасибо за поддержку, Эйнат, я из Украины!
  • Привет вам из Харькова!
  • Украина победит, поскольку правда за ней!
  • Спасибо вам!
  • Спасибо, оставаться людьми — редкость!
  • Слава Украине и ее доблестным воинам! — Пишут пользователи сети.

Напомним, в начале сентября в РФ Андрея Макаревича признали иноагентом. Сам музыкант сказал, что это веселая новость, однако предпринимать ничего не планирует.

Стоит отметить, что еще с 2014 года артист поддерживает Украину.

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Фото: Эйнат Кляйн

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Андрій Макаревич Підтримка України
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