У ніч із 5 на 6 червня в Каліфорнії відбулася церемонія вручення нагород MTV Movie & TV Awards 2022. Головними переможцями стали фільм Людина-павук: Додому шляху нема та серіал Ейфорія.
За звання найкращого фільму також боролися – Дюна, Крик, Шан-Чі та легенда десяти кілець, Проєкт Адам та Бетмен. У рамках нагородження були названі й – Найкраща роль у кіно, Найкращий герой, Найкращий лиходій, Прорив року тощо.
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Список переможців:
- Найкращий фільм – Людина-павук: Додому шляху нема
- Найкращий серіал – Ейфорія
- Найкраща роль у кіно – Том Голланд за фільм Людина-павук: Додому шляху нема
- Найкраща роль у серіалі – Зендея за серіал Ейфорія
- Прорив року – Софія Ді Мартіно у шоу Локі
- Найкраща акторська команда – Локі
- Найкращий герой – Скарлетт Йоханссон у фільмі Чорна вдова
- Найкращий лиходій – Деніел Редкліфф у фільмі Загублене місто
- Найкраща комедійна роль – Раян Рейнольдс у фільмі Головний герой
- Найкращий саундтрек – Дженніфер Лопес за пісню On My Way (Marry Me)