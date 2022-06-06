Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Кіно та серіали

У США вручили премії MTV Movie & TV Awards 2022: список переможців

6 Червня 2022, 11:58
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
У США вручили премії MTV Movie & TV Awards 2022: список переможців
Джерело: Depositphotos

У ніч із 5 на 6 червня в Каліфорнії відбулася церемонія вручення нагород MTV Movie & TV Awards 2022. Головними переможцями стали фільм Людина-павук: Додому шляху нема та серіал Ейфорія.

За звання найкращого фільму також боролися – Дюна, Крик, Шан-Чі та легенда десяти кілець, Проєкт Адам та Бетмен. У рамках нагородження були названі й – Найкраща роль у кіно, Найкращий герой, Найкращий лиходій, Прорив року тощо.

 

Зараз дивляться

Список переможців:

  • Найкращий фільм – Людина-павук: Додому шляху нема
  • Найкращий серіал – Ейфорія
  • Найкраща роль у кіно – Том Голланд за фільм Людина-павук: Додому шляху нема
  • Найкраща роль у серіалі – Зендея за серіал Ейфорія
  • Прорив року – Софія Ді Мартіно у шоу Локі
  • Найкраща акторська команда – Локі
  • Найкращий герой – Скарлетт Йоханссон у фільмі Чорна вдова
  • Найкращий лиходій – Деніел Редкліфф у фільмі Загублене місто
  • Найкраща комедійна роль – Раян Рейнольдс у фільмі Головний герой
  • Найкращий саундтрек – Дженніфер Лопес за пісню On My Way (Marry Me)
Читайте також:
Мариуполис 2Фільм убитого в Маріуполі документаліста отримав особливу нагороду у Каннах

Теги
MTV
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь