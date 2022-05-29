Документальний фільм Маріуполіс 2 загиблого в Маріуполі литовського режисера Мантаса Кведарачавічуса отримав спеціальну нагороду на 75-му Каннському кінофестивалі. Журі віддали картині Золоте око.

Відомо, що картину змонтовано з матеріалу, який Мантас встиг зняти перед загибеллю. Дані зберегла його наречена Ганна Білоброва, яка була разом з ним у Маріуполі.

– Наш спеціальний приз дістається фільму, який неможливо порівняти з жодним іншим на цьому конкурсі. Режисер Мантас Кведаравічюс один із тисячі цивільних, яких убила російська армія під час війни, яка розпочалася через Путіна, – оголосило про своє рішення журі Канського кінофестивалю.

Відомо, що Мантас помер у російському полоні у віці 45 років. Картину змонтувала наречена Ганна Білоброва, а прем’єра роботи відбулася 19 травня в Каннах.

Зараз дивляться

Відомо, що режисер разом зі своєю коханою приїхав до Маріуполя у березні, щоб задокументувати те, як живеться українцям у цьому місті. Проте він потрапив у полон до росіян, де його катували та вбили.

Це продовження першого фільму Маріуполіс 2016 року, який розповів про війну на Донеччині. Після прем’єри картини на Берлінському кінофестивалі вона змогла завоювати публіку.