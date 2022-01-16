Вплинув на долю Армані: помер легендарний модельєр Ніно Черруті

В Італії у віці 91 рік пішов із життя відомий модельєр та підприємець Ніно Черруті.

Він помер у лікарні північного міста Верчеллі, де проходив лікування.

Легендарний стиліст, який заснував близько 60 років тому будинок моди Cerruti 1881 у Парижі, потрапив до медичного закладу через необхідність проведення операції на стегні.

Кар’єру підприємця він розпочав, коли йому було близько 20 років, успадкувавши бізнес у сфері текстильної промисловості.

Про ім’я Черруті весь світ дізнався у 1957 році, коли він представив першу лінію одягу під назвою Hitman. А через 10 років він відкрив свій перший бутік у французькій столиці.

Вважається, що саме він вплинув на становлення багатьох модельєрів, серед яких Джорджіо Армані. Дизайнера він узяв під своє крило у 60-х роках, коли той ще був новачком.

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На початку нинішнього століття Черруті зайнявся управлінням компанії Lanificio Fratelli Cerruti, яку заснував його дід. Тоді він продав Cerruti 1881.

Джерело: la Repubblica

Фото: Instagram ninocerruti_