В США умер Андре Леон Телли. Ему было 73 года.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на его агента Дэвида Вильяно. По данным TMZ, он умер в больнице в городе Уайт-Плейнс (штат Нью-Йорк).

Многие знают его как бывшего редактора моды Vogue и экс-главреда российской версии Numеro.

Что известно о Андре Леон Телли

Многим украинцам его имя неизвестно. Однако, если вы не знаете, кто такой Андре Леон Телли это не означает, что он не повлиял на ваш выбор одежды.

Телли родился 16 октября 1948 года в Вашингтоне. После окончания университета, где он изучал французскую литературу, работал в журналах Interview Энди Уорхола, Women’s Wear Daily, W, газете The New York Times. В американский Vogue он пришел в 1980-е годы.