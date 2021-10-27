У спальні Холостячки: стосунки Огнєвіч і Тарапати вийдуть на новий рівень

Телеканал СТБ викотив новий тизер свіжого випуску Холостяки 2.

Ролик з’явився на офіційному каналі у YouTube.

– Стосунки Злати і Макса вийдуть на новий рівень, – каже підпис до відео.

До речі, стосунки Холостяки Злати Огнєвіч та Максима Тарапати і так досить теплі, якщо не сказати більшого. Минулого разу вона навіть запросила його до себе додому, щоб провести час у затишній атмосфері. Під час того побачення пара навіть поцілувалася.

Тому складно уявити, на який етап перейдуть стосунки у новому випуску.

Що пишуть користувачі в коментарях:

З Максом дуже органічно все виглядає!

Макс найкласніший. З перших випусків лідер.

Буде цікаво.

А хоч би в бійку поліз, розбавили б сезон.

До речі, новий тиждень для Злати та учасників реаліті пройде не в Києві, а в Одесі. Ба більше, тепер Холостячка житиме в тому самому готелі, що й чоловіки, а це, як нам показали, спровокує нові скандали.

Адже у попередньому тизері учасники ополчилися проти Дмитра Шевченка, якого вони застали у спальні Злати Огнєвіч. Однак, що саме там відбувалося, поки що нам доводиться тільки здогадуватися.