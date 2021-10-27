В спальне Холостячки: отношения Огневич и Тарапаты выйдут на новый уровень

Телеканал СТБ выкатил новый тизер свежего выпуска Холостяки 2.

Ролик появился на официальном канале в YouTube.

— Отношения Златы и Макса выйдут на новый уровень, — гласит подпись к видео.

К слову, отношения Холостяки Златы Огневич и Максима Тарапаты и так довольно теплые, если не сказать большего. В прошлый раз она даже пригласила его к себе домой, чтобы провести время в уютной обстановке. Во время того свидания пара даже поцеловалась.

Поэтому сложно представить на какой этап перейдут отношения в новом выпуске.

Что пишут пользователи в комментариях:

С Максом очень органично все смотрится!

Макс самый классный. С первых выпусков фаворит.

Будет интересно.

А хоть бы в драку полез, разбавили бы сезон.

К слову, новая неделя для Златы и участников реалити пройдет не в Киеве, а Одессе. Более того, теперь холостячка будет жить в той же гостинице, что и мужчины, а это, как нам показали, спровоцирует новые скандалы.

Ведь в предыдущей тизере, участники ополчились против Дмитрия Шевченко, которого они застали в спальне Златы Огневич. Однако, что именно там происходило пока что нам приходится только догадываться.