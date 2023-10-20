У Сербії скасували показ документального фільму 20 днів у Маріуполі від українського режисера Мстислава Чернова. Причина такого рішення – антиросійська пропаганда.

Відомо, що роботу про виживання жителів Маріуполя на тлі вторгнення Росії мали показати на кінофестивалі Ехо Бельдокса, як і низку документальних робіт.

Однак місцева радикальна партія закликала заборонити показ українського фільму, що й успішно зробили. Обмеження стосується всієї країни, а не тільки фестивалю.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що радикальна партія закликала також не допустити реклами фільму 20 днів у Маріуполі, назвавши його антиросійським фільмом київського режиму.

– Просування такої позиції суперечить офіційній політиці Республіки Сербія, яка займає нейтральну позицію від початку російської спецоперації в Україні, – зазначили в партії.

Примітно, що організатори фестивалю не погодилися з таким рішенням, зазначивши, що скасування показу було ухвалено без їхньої участі. Також представники Ехо Бельдокса заявили, що зроблять усе, щоб якомога швидше знову показати картину українського режисера.

І поки Сербія забороняє показ українського кіно, Netflix допоможе з прем’єрою картини Перші дні, що розповість про початок повномасштабного вторгнення та історії шести різних людей, які були в Києві в лютому і березні 2022 року.