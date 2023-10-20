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В Сербии отменили показ фильма 20 дней в Мариуполе о войне в Украине

20 октября 2023, 13:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
20 днів у Маріуполі

В Сербии отменили показ документального фильма 20 дней в Мариуполе от украинского режиссера Мстислава Чернова. Причина такого решения — антироссийская пропаганда.

Известно, что работу о выживании жителей Мариуполя на фоне вторжения России должны были показать в рамках кинофестивала Эхо Бельдокса, где показывают ряд документальных работ.

Однако местная радикальная партия призвала запретить показ украинского фильма, что и успешно сделали. Ограничение касается всей страны, а не только фестиваля. 

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Местны СМИ сообщают, что радикальная партия призвала также не допустить рекламы фильма 20 дней в Мариуполе, назвав его антироссийским фильмом киевского режима. 

— Продвижение такой позиции противоречит официальной политике Республики Сербия, которая занимает нейтральную позицию с начала российской спецоперации в Украине, — отметили в партии.

Примечательно, что организаторы фестиваля оказались не согласны с таким решением и отметили, что отмена показа было принято без их участия. Также представители Эхо Бельдокса заявили, что сделают все, чтобы как можно скорее снова показать картину украинского режиссера.

И пока Сербия запрещает показ украинского кино, Netflix поможет с премьерой картины Первые дни, который расскажет о начале полномасштабного вторжения и историях шести разных людей, проживающих в Киеве в феврале и марте 2022 года.

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