Українська співачка Аліна Паш, яка пройшла у фінал відбору на Євробачення 2022 року, розповіла про конкурсну пісню, своє ставлення до гастролей у РФ, а також поставила крапку в історії з Кримом.

Цим вона поділилася в інтерв’ю Фактам ICTV.

– Як обирали чи писали трек для відбору? Чи зверталися до когось по допомогу?

– Трек я не писала – цього разу вийшла пісня. Мені прийшла ідея головного меседжу і, відштовхуючись від нього, я написала текст пісні. Тарас Базєєв, саундпродюсер, із яким ми не одноразово співпрацювали, написав інструментал. Я просила епічні звуки, наче співатиме голос сивої давнини.

Спало на думку долучити звучання хору, тому я, довго не вагаючись, запросила до справи фольклорний гурт ЩукаРиба, із якими також уже доволі давно успішно записуємо пісні, виступаємо та плекаємо любов до своїх традицій. Вийшло потужніше, ніж навіть сама того очікувала.

– Одна з учасниць, яка не потрапила на відбір, звинуватила оргкомітет і у корупції, і в упередженості, як ви ставитеся до таких звинувачень?

– Я вважаю, що ця учасниця не потрапила в шорт-лист та фінал, тому що після Go-A на відбір прислали 300 етнопісень. Ніякої корупції, кумівства на Національному відборі бути не може. В їхніх інтересах чесно відібрати найкращу і найдостойнішу пісню.

– У кому з інших учасників бачите головного конкурента?

– Я не йду на конкурс, щоб конкурувати з іншими представниками української сцени. Я йду на конкурс, бо мені є що сказати Україні, світу. А зараз саме Україна, її люди оберуть артиста/артистку чи гурт, що має актуально цього року представити нашу країну на міжнародному рівні.

– Євробачення любить пісні з меседжем та місією, що є такого у вашому треку?

– Я іду не просто із піснею на конкурс, а із піснею, де є сильне повідомлення світу. Пам’ятайте своїх предків, але творіть свою історію. Пісню для танців і веселощів я можу випустити в будь-який інший час, а Тіні забутих предків – це саме те, чим я хочу поділитися з усім світом зараз.

– Неоднозначна ситуація навколо дискваліфікації Laud. Чи вважаєте ви її обґрунтованою?

– Буду відвертою, я намагаюся тримати фокус на своєму, тому що це зараз справді важливо. Також мала проблеми зі здоров‘ям. Тому не знала тонкощів, чому саме дискваліфікували Laud. Думаю, найточніше про свою ситуацію вам розкаже сам артист, а не хтось збоку.

– Вам висунули звинувачення щодо концерту в Криму у 2015 році. Чи був сам концерт? Чи не порушили ви правил, адже перетинали кордон з боку України?

– Я не виступала в Криму, а їздила туди на весілля до українців, без порушення закону.

– Як загалом ставитеся до гастролей українських артистів в РФ?

– Я не відстежую гастролі артистів на території РФ. І сама там не виступала й не виступаю. Мені абсолютно не цікавий цей ринок. Є куди рости у своїй країні, на міжнародному рівні (де справді відкривається дедалі більше перспектив для цікавих українських артистів), і це мені набагато більше подобається.

– Щодо плагіату у піснях. Як саме ви перевіряєте свої треки на плагіат? Чи є якість методи, щоб не вскочити в халепу?

– Щоб не потрапити в таку ситуацію варто творити унікальний продукт, який ні на що не схожий.