Володимир Дантес і його кохана Даша Кацуріна завели собаку. Собака рідкісної в Україні породи, але ім’я йому дали цілком звичайне.

Так, в Instagram Дантес показав, як маленький песик ховається за спиною Кацуріної в авто.

Це лабрадудель, його назвали Василем й йому лише кілька місяців.

Зараз дивляться

Схоже, що Василь поступово приживається в помешканні Дантеса і Кацуріної – він уже грався з дітьми Даші, а також розважався зі своїми іграшками – на одному з фото можна помітити м’яку іграшку у формі курячої ніжки.

Дантес також показав, як Василь довіряє і радий бути у своїй новій сім’ї – він ліг на спину і оголив свій рожевий животик. Схоже, співак не проти, щоб їхній новий член сім’ї відпочивав разом із ними на дивані.

Порода лабрадудель – дуже рідкісна і дорога не тільки в Україні, а й у всьому світі. Це суміш лабрадора і пуделя. Від лабрадора порода отримала розум і любов до всього живого, а від пуделя – шерсть, яка практично не викликає алергії. До речі, підшерстки у цього собаки немає.

