Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазнав нападу великого собаки. Про це повідомив сам очільник МЗС та розповів подробиці інциденту.

Дмитра Кулебу покусав собака

Державний діяч поділився в сториз фото травмованої ноги, зроблене, вочевидь, у лікарні. На світлині видно, що від собачих зубів постраждала права нога трохи вище кісточки.

– Собак треба любити, але ж і тримати на повідках. Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене, – повідомив голова МЗС.

Дмитро Кулеба подякував працівникам Олександрівської клінічної лікарні у Києві, що опікувалися його травмою. Голова зовнішньополітичного відомства зауважив, що ним займалася інтерн з Індії, що залишилася вчитися і працювати в Україні після повномасштабного вторгнення.

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У самого Дмитра Кулеби живе три собаки, яких звати Густав, Бенджі та Марік. Імʼя третього улюбленця не випадкове – цуценя французького бульдога врятували під час облоги Маріуполя, і міністр взяв його до своєї родини у 2022 році.

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Фото: Дмитро Кулеба