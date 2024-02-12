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Дмитра Кулебу покусав собака: міністр показав фото травми

12 Лютого 2024, 16:13
Тетяна Штерєва редакторка розділу Lifestyle
Дмитро Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазнав нападу великого собаки. Про це повідомив сам очільник МЗС та розповів подробиці інциденту.

Дмитра Кулебу покусав собака

Державний діяч поділився в сториз фото травмованої ноги, зроблене, вочевидь, у лікарні. На світлині видно, що від собачих зубів постраждала права нога трохи вище кісточки.

– Собак треба любити, але ж і тримати на повідках. Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене, – повідомив голова МЗС.

Фото: Дмитро Кулеба/Instagram

Дмитро Кулеба подякував працівникам Олександрівської клінічної лікарні у Києві, що опікувалися його травмою. Голова зовнішньополітичного відомства зауважив, що ним займалася інтерн з Індії, що залишилася вчитися і працювати в Україні після повномасштабного вторгнення.

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У самого Дмитра Кулеби живе три собаки, яких звати Густав, Бенджі та Марік. Імʼя третього улюбленця не випадкове – цуценя французького бульдога врятували під час облоги Маріуполя, і міністр взяв його до своєї родини у 2022 році.

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Фото: Дмитро Кулеба

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Дмитро Кулеба Собака Травма
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