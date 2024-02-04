Собакам категорично не можна вживати алкоголь, адже це може призвести до фатальних наслідків.

Чому собакам не можна алкоголь, а також як діяти, якщо тварина випадково випила, Факти Life розбиралися з ветеринарним лікарем Катериною Гончаровою.

– Етанол – дуже токсичний для собаки. Алкоголь залежно від дози та від кількості вмісту етанолу може привести до фатальних наслідків. У разі вживання (випадкового чи навмисного) алкоголю, собаку негайно потрібно показати ветеринару для запобігання виникненню побічних реакцій, – наголошує ветеринар.

Що буде, якщо собака випадково випʼє алкоголь

– Алкогольне отруєння. Перші симптоми отруєння з’являються через 3-4 години, – зазначає Гончарова.

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Симптоми за тяжкістю алкогольного отруєння:

слабкість і повільність;

непритомність;

блювота, кров у блювотних масах;

утруднення дихання;

летаргія;

біль в області живота;

зневоднення;

проблеми сечовипускання;

неузгоджені рухи;

пронос;

епілептичні припадки, піна навколо рота;

колапс;

кома, яка може призвести до пошкодження мозку і смерті.

– Навіть зміна поведінки та підозра на вживання продуктів, які містять етанол – це сигнал, що варто діяти негайно, – наголошує лікар.

Що робити, якщо собака випив алкоголь

Найліпше одразу звернутися до ветеринарного лікаря!

Якщо відсутня змога звернутися до лікаря, одразу дати сорбенти:

Пресорб/ентеросгель паста 0,5-1 г на 1 кг тварини (паста густа, тому необхідно її розвести з водою, зручніше це робити в шприці) та випоювати собаку по 3-4 рази на день.

Свіжа, чиста вода обов’язково!

Активоване вугілля. Воно знижує абсорбцію, є ефективним пероральним препаратом. Дозування для собаки після прийому токсину: 0,5-4 г на 1 кг ваги тварини перорально. Розвести у воді (тобто стандартне активоване вугілля 0,25 г мінімум 2 таблетки на 1 кг тварини та максимум 16 таблеток на 1 кг тварини).

– Не забувайте, етанол міститься не тільки в алкоголі. Тому дуже важливо зберігати все в недоступному для тварини місці, – переконує ветеринар.