Собакам категорично не можна вживати алкоголь, адже це може призвести до фатальних наслідків.
Чому собакам не можна алкоголь, а також як діяти, якщо тварина випадково випила, Факти Life розбиралися з ветеринарним лікарем Катериною Гончаровою.
– Етанол – дуже токсичний для собаки. Алкоголь залежно від дози та від кількості вмісту етанолу може привести до фатальних наслідків. У разі вживання (випадкового чи навмисного) алкоголю, собаку негайно потрібно показати ветеринару для запобігання виникненню побічних реакцій, – наголошує ветеринар.
Що буде, якщо собака випадково випʼє алкоголь
– Алкогольне отруєння. Перші симптоми отруєння з’являються через 3-4 години, – зазначає Гончарова.
Симптоми за тяжкістю алкогольного отруєння:
- слабкість і повільність;
- непритомність;
- блювота, кров у блювотних масах;
- утруднення дихання;
- летаргія;
- біль в області живота;
- зневоднення;
- проблеми сечовипускання;
- неузгоджені рухи;
- пронос;
- епілептичні припадки, піна навколо рота;
- колапс;
- кома, яка може призвести до пошкодження мозку і смерті.
– Навіть зміна поведінки та підозра на вживання продуктів, які містять етанол – це сигнал, що варто діяти негайно, – наголошує лікар.
Що робити, якщо собака випив алкоголь
Найліпше одразу звернутися до ветеринарного лікаря!
Якщо відсутня змога звернутися до лікаря, одразу дати сорбенти:
- Пресорб/ентеросгель паста 0,5-1 г на 1 кг тварини (паста густа, тому необхідно її розвести з водою, зручніше це робити в шприці) та випоювати собаку по 3-4 рази на день.
- Свіжа, чиста вода обов’язково!
- Активоване вугілля. Воно знижує абсорбцію, є ефективним пероральним препаратом. Дозування для собаки після прийому токсину: 0,5-4 г на 1 кг ваги тварини перорально. Розвести у воді (тобто стандартне активоване вугілля 0,25 г мінімум 2 таблетки на 1 кг тварини та максимум 16 таблеток на 1 кг тварини).
– Не забувайте, етанол міститься не тільки в алкоголі. Тому дуже важливо зберігати все в недоступному для тварини місці, – переконує ветеринар.