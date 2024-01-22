Співачка Юлія Юріна, яка є ексучасницею гурту Yuko, емоційно відреагувала на ініціативу президента Володимира Зеленського щодо множинного громадянства.

Юлія Юріна в сльозах повідомила, що не може отримати громадянство України 12 років

22 січня, у День Соборності України, президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законодавчу ініціативу щодо множинного громадянства. Так, документ дасть змогу мати громадянство нашої країни всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу, окрім РФ, що довело до сліз Юлію Юріну, адже вона є уродженкою Анапи.

В Instagram-stories Юлія емоційно відреагувала на таку ініціативу. Артистка вже 12 років чекає на громадянство України, проте тепер не знає, що буде далі.

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– Після таких новин у мене опускаються руки, хочеться ридати і я не знаю, що ще потрібно зробити, щоб мені дали громадянство. 12 років. Плідна робота, просування культури і розвиток. Це якийсь сюр, якщо чесно. Куди звертатися, кому писати, я не знаю, – зазначила Юріна.

Співачка додала, що живе в Україні 12 років, займається традиційною культурою, її просуванням і створює альбоми нашою мовою. А тому очікує громадянства впродовж усього цього часу.

У сльозах дівчина заявила, що їй уже немає шляху на телебачення чи радіо, вона невиїзна і нічого не може зробити для того, щоб просувати українську культуру за кордоном.

– Через рік у мене закінчиться термін дії російських документів, які я не зможу відновити. У Росії мене посадять за всю діяльність і висловлювання. Що робити, коли закінчиться термін дії посвідки на постійне проживання? Як мені працювати далі, якщо юридично моя посвідка вже не вважається документом? – питає Юлія.

Юлія Юріна народилася на Кубані в Росії. У 2012 році вона переїхала до Києва, де вступила до університету і поступово починала свою кар’єру. У 2016 році з’явився гурт Yuko, солісткою в якому була співачка. Їхня творчість поєднувала фольклор і сучасну музику.

Також колектив брав участь у Нацвідборі на Євробачення 2019, борючись за право представляти Україну на конкурсі.

Артистка з дитинства цікавилася українською культурою. Вона одразу ж засудила дії РФ, а також заявила, що відчуває себе українкою і хоче бути нею не тільки свідомо, а й за паспортом.

Фото: Юлія Юріна