Акторка Катерина Кузнецова розповіла, чи планує її чоловік-росіянин набути українське громадянство.
Чи буде чоловік Кузнецової змінювати громадянство
Коханий акторки, бізнесмен та серфінгіст Максим Аплін зараз проживає на острові Тенерифе в Іспанії. Він підтримав позицію Катерини та виїхав з Росії.
За словами Кузнецової, її чоловік думає про те, щоб набути українське громадянство.
– Він думає про це. Планує це зробити. Зараз займається документами щодо іспанської резиденції. Йому, звичайно, соромно і він переживає. Усім серцем підтримує Україну, – зазначила акторка.
Зараз Кузнецова живе на дві країни – Україну та Іспанію. На острові Тенерифе акторка та її чоловік орендують житло.
Нагадємо, що Кузнецова познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком на Шрі-Ланці. У квітні 2021 року Максим освідчився Катерині.
До цього акторка була заміжня за російським актором Євгенієм Проніним, але їхній шлюб тривав всього рік.
Фото: Катерина Кузнецова