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Йому соромно: Кузнецова зізналась, чи планує її чоловік-росіянин змінювати громадянство

10 Листопада 2023, 10:09
Валентина Чорна редакторка стрічки
Катерина Кузнецова

Акторка Катерина Кузнецова розповіла, чи планує її чоловік-росіянин набути українське громадянство.

Чи буде чоловік Кузнецової змінювати громадянство

Коханий акторки, бізнесмен та серфінгіст Максим Аплін зараз проживає на острові Тенерифе в Іспанії. Він підтримав позицію Катерини та виїхав з Росії.

За словами Кузнецової, її чоловік думає про те, щоб набути українське громадянство.

Зараз дивляться

– Він думає про це. Планує це зробити. Зараз займається документами щодо іспанської резиденції. Йому, звичайно, соромно і він переживає. Усім серцем підтримує Україну, – зазначила акторка.

Зараз Кузнецова живе на дві країни – Україну та Іспанію. На острові Тенерифе акторка та її чоловік орендують житло.

Нагадємо, що Кузнецова познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком на Шрі-Ланці. У квітні 2021 року Максим освідчився Катерині.

До цього акторка була заміжня за російським актором Євгенієм Проніним, але їхній шлюб тривав всього рік.

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Фото: Катерина Кузнецова

Джерело
Аліна Доротюк
Теги
Війна в Україні Катерина Кузнецова
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