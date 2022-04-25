У паспорті я сам написав – українець: Скрипка про дитинство у РФ та російських мародерів

Відомий співак та лідер гурту Воплі Відоплясова Олег Скрипка зазначив, що українська пісня – це елемент, який допомагав нашим людям зберігати свою національну ідентичність сотні років, попри відсутність державності.

– Я вважаю, що пісня грає ключову роль у збереженні нашої культури та нації, тому що ми стільки сотень років не мали державності, а завдяки пісні українці самоідентифікувалися, – заявив Скрипка.

Артист поділився, що його дитинство пройшло на півночі Росії. Зокрема, навіть там українці об’єднувалися та співали пісень.

– Коли мені було 16 років, я отримував паспорт. І в паспорті я сам написав українець. Я про Україну нічого не знав, лише їздив у село до бабці з дідом. Але красиві українські пісні, кухня та інше… і мені тоді на півночі Росії захотілося бути українцем. В мені є українська кров, але тоді це був мій свідомий вибір, – зазначив Олег Скрипка.

Також він розповів, що вже їздив у Бучу, де жили його батьки. Батько співака там похований, а буквально півтора року тому він перевіз маму до Києва.

Він зазначив, що їздив туди, коли тіла вже прибрали, проте були ще наслідки обстрілів, спалені машини, зруйновані будинки. На його переконання, Буча – це найгарніше місто України, яке до війни світилося добробутом.

– Це була така собі зразкова Україна, я хотів би, щоб вся країна мала такий вигляд. Я вірю, що Бучу відбудують, – заявив Скрипка.

Також артист прокоментував поведінку російських військових, а за сумісництвом найжадібніших мародерів.