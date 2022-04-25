В паспорте я сам написал – украинец: Скрипка о детстве в РФ и российских мародерах

Известный певец и лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка отметил, что украинская песня – это элемент, который помогал нашим людям сохранять свою национальную идентичность сотни лет, несмотря на отсутствие государственности.

— Я считаю, что песня играет ключевую роль в сохранении нашей культуры и нации, потому что у нас столько сотен лет не было государственности, а благодаря песне украинцы самоидентифицировались, — заявил Скрипка.

Артист поделился, что его детство прошло на севере России. В частности, даже там украинцы объединялись и пели песни.

— Когда мне было 16 лет, я получал паспорт. И в паспорте я сам написал украинец. Я об Украине ничего не знал, только ездил в село к бабушке с дедом. Но красивые украинские песни, кухня и прочее… мне тогда на севере России захотелось быть украинцем. У меня есть украинская кровь, но тогда это был мой сознательный выбор, — отметил Олег Скрипка.

Также он рассказал, что уже ездил в Бучу, где жили родители. Отец певца там похоронен, а буквально полтора года назад он перевез маму в Киев.

Он отметил, что ездил туда, когда тела уже убрали, однако были еще последствия обстрелов, сожженные машины, разрушенные дома. По его убеждению, Буча – это самый красивый город Украины, который до войны светился благополучием.

— Это была образцовая Украина, я хотел бы, чтобы вся страна выглядела так. Я верю, что Бучу отстроят, – заявил Скрипка.

Также артист прокомментировал поведение росссийских военных, а по совместительству самых жадных мародеров.