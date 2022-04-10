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Дорогою до Краматорська: Кері Фукунага займається волонтерством в Україні

10 Квітня 2022, 10:45
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Дорогою до Краматорська: Кері Фукунага займається волонтерством в Україні
Джерело: Depositphotos

Американський режисер Кері Фукунага займається волонтерською діяльністю в Україні.

В Instagram-stories кінорежисер останнього фільму про Бонда – 007: Не час помирати поділився фото, на якому зображений з іншими волонтерами – мамою та донькою. Вони допомагали йому дістатися до Краматорська.

Наприкінці березня ми писали, що Кері Фукунага приїхав до Києва. Перед цим він якийсь час перебував у Львові. Там він спілкувався з біженцями та волонтерами.

Згодом Фукунага розповів, як волонтерить по всій Україні, а також про побачені жахіття Бучі та Ірпеня. В своєму акаунті Кері написав, що осмислює все побачене.

Наразі Фукунага активно співпрацює з організацією World Central Kitchen, яка прийшла на допомогу українцям, що потребують гуманітарної допомоги. Також режисер активно ділиться в Instagram тим, що відбувається в Україні, щоб увесь світ бачив наслідки від російських загарбників.

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Теги
волонтер , Підтримка України , режисер
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