Американський режисер Кері Фукунага займається волонтерською діяльністю в Україні.

В Instagram-stories кінорежисер останнього фільму про Бонда – 007: Не час помирати поділився фото, на якому зображений з іншими волонтерами – мамою та донькою. Вони допомагали йому дістатися до Краматорська.

Наприкінці березня ми писали, що Кері Фукунага приїхав до Києва. Перед цим він якийсь час перебував у Львові. Там він спілкувався з біженцями та волонтерами.

Згодом Фукунага розповів, як волонтерить по всій Україні, а також про побачені жахіття Бучі та Ірпеня. В своєму акаунті Кері написав, що осмислює все побачене.

Наразі Фукунага активно співпрацює з організацією World Central Kitchen, яка прийшла на допомогу українцям, що потребують гуманітарної допомоги. Також режисер активно ділиться в Instagram тим, що відбувається в Україні, щоб увесь світ бачив наслідки від російських загарбників.