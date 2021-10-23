У віці 84-х років померла акторка Тетяна Бестаєва, яка зіграла роль Палагни у всесвітньо-відомій кінострічці Тіні забутих предків Сергія Параджанова та інших фільмах.

Російські ЗМІ повідомляють, що артистка померла у Москві після тривалої хвороби. Наразі невідомо де та коли відбудеться церемонія прощання.

Російська акторка служила у театрі імені Моссовєта з 1961 року. В її портфоліо – понад 15 ролей у кіно, зокрема, у відомих радянських фільмах Сім старих та одна дівчина, Дні хірурга Мишкина.

Першу роль у кіно зірка отримала у 1957 році. Бестаєва зіграла у короткометражному фільмі Людина за бортом.

Наступна поява акторки на телеекрані сталася у 1958 році – артистка виконала головну жіночу роль у радянському художньому фільмі Матрос з Комети.

Згодом Бестаєва з’явилася в інших кінострічках. Серед них – Роман і Франческа, в якій вона виконала роль Лючини, та Слідство ведуть знатоки. Полуденний злодій, в якому акторка перевтілилася у продавчиню Маню.

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Джерело: Театр імені Моссовєта

Фото: Театр імені Моссовєта