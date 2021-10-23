В возрасте 84-х лет скончалась актриса Татьяна Бестаева, которая сыграла роль Палагны во всемирно-известной киноленте Тени забытых предков Сергея Параджанова и других фильмах.

Российские СМИ сообщают, что артистка умерла в Москве после продолжительной болезни. В настоящее время неизвестно где и когда состоится церемония прощания.

Российская актриса служила в театре имени Моссовета с 1961 года. В ее портфолио — более 15 ролей в кино, в частности, в известных советских фильмах Семь стариков и одна девушка, Дни хирурга Мишкина.

Первую роль в кино звезда получила в 1957 году. Бестаева сыграла в короткометражном фильме Человек за бортом.

Следующее появление актрисы на телеэкране произошло в 1958 году — артистка исполнила главную женскую роль в советском художественном фильме Матрос с Кометы.

Вскоре Бестаева появилась в других фильмах. Среди них — Роман и Франческа, в которой она исполнила роль Лючины, и Следствие ведут знатоки. Полуденный вор, в котором актриса перевоплотилась в продавщицу Маню.

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Источник: Театр имени Моссовета

Фото: Театр имени Моссовета