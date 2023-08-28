Блогерка-мільйонниця Даша Квіткова потрапила в ДТП. Аварія за участю чотирьох елітних автомобілів сталася у Святошинському районі Києва в неділю, 27 серпня.

За свідченнями очевидців, за кермом Lexus сиділа Квіткова. Блогерка нібито проїхала на червоний сигнал світлофора, через що і сталася аварія. Авто Даша взяла на тест-драйв.

Однак у поліції Києва Фактам ICTV сказали, що винен водій авто Ford Mustang, бо нібито він проїхав на червоний сигнал. Також правоохоронні органи повідомили, що не обійшлося без постраждалих – один із учасників отримав легкі тілесні ушкодження.

На знімках поруч із Квітковою можна помітити чоловіка, схожого на головного героя романтичного реаліті Холостяк 11 Михайла Заливаку. Варто зазначити, що раніше Дашу і Михайла неодноразово бачили разом і навіть приписували їм роман.

Даша Квіткова потрапила в масову ДТП з елітними авто / 2 зображення

Спершу в своєму Instagram Квіткова залишила неоднозначне повідомлення, яке натякає на те, що щось сталося.

– Їхала сьогодні в пологовий будинок до Тані, але не склалося. Важкий день, розповім усе потім, – написала ввечері 27 серпня Даша.

Трохи згодом Даша вийшла на зв’язок із шанувальниками і розповіла, що вона дійсно стала учасницею ДТП.

– Повертала на перехресті разом із машинами, я була в потоці і їхала останньою. У секунду мені в бік Lexus, за кермом якого я була, в’їхало дві машини – Mustang і Tesla, – поділилася блогерка.

Каже, скарг на самопочуття від усіх учасників ДТП не було, окрім однієї дівчини-пасажира, яка вибігла з автівки, почала нецензурно висловлюватись у бік Даші, щось казати про її Instagram та фото.

– Сказала, що хоче грошову компенсацію через можливий забій руки, але медекспертизу ми чекаємо. Якщо я заплачу їй цю компенсацію, вона готова забрати свою заяву, але я відмовилася це робити, – зазначила Квіткова.

Вона додала, що готова нести відповідальність згідно з рішенням суду. Усі події офіційно зафіксовані поліцією.