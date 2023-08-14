Суд між ведучим Микитою Добриніним і блогеркою Дашею Квітковою завершився. Експодружжя ділило спільне майно після розлучення.

Цією новиною колишні закохані поділилися в Instagram. Так, Микита оприлюднив фото з їхнім спільним сином Левом, на якому повідомив, що непростий період у житті офіційно завершився.

– Мирно врегулювали всі юридичні питання, без судів, з урахуванням інтересів сторін і дитини. Найголовніше – тепер я спокійний за майбутнє сина поруч, – написав Добринін.

Даша, зі свого боку, відповідаючи на запитання підписників про те, як суд, написала: Все, нарешті, завершилося.

Раніше ми писали про те, що Даша Квіткова і Микита Добринін ділять майно в суді. Крім того, тоді блогерка розповіла, що на продаж буде виставлено їхній будинок, який вони так довго будували і придбали після весілля.

Фото: Микита Добринін, Даша Квіткова