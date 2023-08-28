Блогер-милионник Даша Квиткова попала в ДТП. Авария с участием четырех элитных автомобилей произошла в Святошинском районе Киева в воскресенье, 27 августа.

По свидетельствам очевидцев, за рулем Lexus сидела Квиткова. Блогер якобы проехала на красный сигнал светофора, из-за чего и произошла авария. Авто Даша взяла на тест-драйв.

Однако в полиции Киева Фактам ICTV сказали, что виновен водитель авто Ford Mustang, поскольку якобы он проехал на красный сигнал. Также правоохранительные органы сообщили, что не обошлось без пострадавших — один из участников получил легкие телесные повреждения.

На снимках рядом с Квитковой можно заметить мужчину, похожего на главного героя романтического реалити Холостяк 11 Михаила Заливаку. Стоит отметить, что раньше Дашу и Михаила неоднократно видели вместе и даже приписывали им роман.

Даша Квиткова попала в массовое ДТП с элитными авто / 2 изображения

Сперва в своем Instagram Квиткова оставила неоднозначное сообщение, которое намекает на то, что что-то произошло.

— Ехала сегодня в роддом к Тане, но не сложилось. Тяжелый день, расскажу все потом, — написала вечером 27 августа Даша.

Немного позже Даша вышла на связь с поклонниками и рассказала, что она действительно стала участницей ДТП.

— Поворачивала на перекрестке вместе с машинами, я была в потоке и ехала последней. В секунду мне в бок Lexus, за рулем которого я была, въехало две машины — Mustang и Tesla, — поделилась блогер.

Говорит, жалоб на самочувствие от всех участников ДТП не было, кроме одной девушки-пассажира, которая выбежала из машины, начала нецензурно выражаться в сторону Даши, что-то говорить о ее Instagram и фото.

— Сказала, что хочет денежную компенсацию из-за возможного ушиба руки, но медэкспертизу мы ждем. Если я заплачу ей эту компенсацию, она готова забрать свое заявления, но я отказалась это делать, — отметила Квиткова.

Она добавила, что готова нести ответственность согласно решению суда. Все события официально зафиксированы полицией.