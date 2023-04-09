У мене відкрилося друге дихання: MamaRika про творчість під час війни

Українські зірки за останній рік презентували чимало музичних релізів. Артисти запевняють, нові хіти натхненні силою українського народу та волею наших людей до перемоги. Не винятком стали і треки співачки MamaRika.

– За останній рік у мене відкрилося друге дихання. Такою продуктивною, як зараз, я не була ніколи в житті. Про все, що відбувається навколо, хочеться говорити й розповідати світові. Власне, через музику зараз трансформую і доношу до людей свій біль. Немає жодної пісні, яку б я не прожила особисто. Тому дуже хочеться, щоб моя творчість відгукувалась у серцях українців, – зізналася MamaRika за лаштунками шоу єПитання (Новий канал).

Співачка каже, що через свої пісні несе ті меседжі, які болять їй глибоко всередині. Та головне, що отримує бажаний фідбек.

– Люди багато пишуть. Наприклад, що та чи інша пісня дала сили. Чи допомогла розслабитися, проплакатися, відпочити. Музика – це наша терапія. Приємно всім – і мені, і людям. Це надихає! – зізнається MamaRika.