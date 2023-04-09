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У мене відкрилося друге дихання: MamaRika про творчість під час війни

9 Квітня 2023, 08:34
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
MamaRika
Джерело: Новий канал

Українські зірки за останній рік презентували чимало музичних релізів. Артисти запевняють, нові хіти натхненні силою українського народу та волею наших людей до перемоги. Не винятком стали і треки співачки MamaRika.

– За останній рік у мене відкрилося друге дихання. Такою продуктивною, як зараз, я не була ніколи в житті. Про все, що відбувається навколо, хочеться говорити й розповідати світові. Власне, через музику зараз трансформую і доношу до людей свій біль. Немає жодної пісні, яку б я не прожила особисто. Тому дуже хочеться, щоб моя творчість відгукувалась у серцях українців, – зізналася MamaRika за лаштунками шоу єПитання (Новий канал).

Співачка каже, що через свої пісні несе ті меседжі, які болять їй глибоко всередині. Та головне, що отримує бажаний фідбек.

– Люди багато пишуть. Наприклад, що та чи інша пісня дала сили. Чи допомогла розслабитися, проплакатися, відпочити. Музика – це наша терапія. Приємно всім – і мені, і людям. Це надихає! – зізнається MamaRika.

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