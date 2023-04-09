У меня открылось второе дыхание: MamaRika о творчестве во время войны

Украинские звезды за последний год презентовали немало музыкальных релизов. Артисты уверяют, новые хиты вдохновлены силой украинского народа и волей наших людей к победе. Не исключением стали и треки певицы MamaRika.

— За последний год у меня открылось второе дыхание. Такой продуктивной, как сейчас, я не была никогда в жизни. Обо всем, что происходит вокруг, хочется говорить и рассказывать миру. Собственно, через музыку сейчас трансформирую и доношу до людей свою боль. Нет ни одной песни, которую бы я не прожила лично. Поэтому очень хочется, чтобы мое творчество откликалось в сердцах украинцев, — призналась MamaRika за кулисами шоу єПитання (Новый канал).

Певица говорит, что через свои песни несет те месседжи, которые болят ей глубоко внутри. Но главное, что получает желаемый фидбек.

— Люди много пишут. Например, что та или иная песня дала силы. Или помогла расслабиться, проплакаться, отдохнуть. Музыка — это наша терапия. Приятно всем — и мне, и людям. Это вдохновляет! — признается MamaRika.